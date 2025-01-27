На Київщині госпіталізували з опіками підлітка, який виліз на дах вагону під час руху потяга

На Київщини поліція розслідує обставини події на залізничній станції на Броварщині. Про інцидент з травмуванням підлітка, який стався 26 січня о 15:28, до поліції повідомив черговий по залізничній станції «Бобрик».
На місці події правоохоронці встановили, що група неповнолітніх їхала електропотягом сполученням «Київ-Ніжин».
«Декілька хлопців вийшли у міжвагонний тамбур під час руху потяга та один з них виліз на дах вагону. Підліток взявся рукою за струмоприймач та зазнав ураження струмом», - зазначили у поліції.
14-річного неповнолітнього з опіками тіла госпіталізували до Броварської лікарні.
Слідчі розпочали досудове розслідування (ст. 128 Кримінального кодексу України).
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