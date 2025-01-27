На Київщині госпіталізували з опіками підлітка, який виліз на дах вагону під час руху потяга

Підліток взявся рукою за струмоприймач та зазнав ураження струмом.

На Київщини поліція розслідує обставини події на залізничній станції на Броварщині. Про інцидент з травмуванням підлітка, який стався 26 січня о 15:28, до поліції повідомив черговий по залізничній станції «Бобрик».

На місці події правоохоронці встановили, що група неповнолітніх їхала електропотягом сполученням «Київ-Ніжин».

«Декілька хлопців вийшли у міжвагонний тамбур під час руху потяга та один з них виліз на дах вагону. Підліток взявся рукою за струмоприймач та зазнав ураження струмом», - зазначили у поліції.

14-річного неповнолітнього з опіками тіла госпіталізували до Броварської лікарні.

Слідчі розпочали досудове розслідування (ст. 128 Кримінального кодексу України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.