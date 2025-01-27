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На Киевщине области госпитализировали с ожогами подростка, который вылез на крышу вагона во время движения поезда

23:48, 27 января 2025
Подросток взялся рукой за токоприемник и потерпел поражение током.
На Киевщине области госпитализировали с ожогами подростка, который вылез на крышу вагона во время движения поезда
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На Киевщине полиция расследует обстоятельства происшествия на железнодорожной станции на Броварщине. Об инциденте с травмированием подростка, который произошел 26 января в 15:28, в полицию сообщил дежурный по железнодорожной станции «Бобрик».

На месте происшествия правоохранители установили, что группа несовершеннолетних ехала на электропоезде сообщением «Киев-Нежин».

«Несколько парней вышли в межвагонный тамбур во время движения поезда и один из них вылез на крышу вагона. Подросток взялся рукой за токоприемник и потерпел поражение током», - отметили в полиции.

14-летнего несовершеннолетнего с ожогами тела госпитализировали в Броварскую больницу.

Следователи начали досудебное расследование (ст. 128 Уголовного кодекса Украины).

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полиция Киевская область

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