На должность председателя Высшего совета правосудия претендуют Григорий Усик и Александр Сасевич

Член ВСП Оксана Кваша выдвинула на должность председателя Высшего совета правосудия кандидатуру Григория Усика, а член ВСП Инна Плахтий выдвинула кандидатуру Александра Сасевича.

На своем заседании 27 января Высший совет правосудия избирает нового председателя. Напомним, недавно истек срок полномочий предыдущего председателя Высшего совета правосудия Григория Усика.

Член ВСП Оксана Кваша выдвинула в качестве кандидатуры на должность главы Григория Усика. Член ВСП Инна Плахтий выдвинула кандидатуру Александра Сасевича.

Итак, утверждены две кандидатуры.

В состав счетной комиссии включены следующие члены ВСП: Елена Ковбий, Инна Плахтий и Алексей Мельник.

Член ВСП Александр Сасевич предложил изложить свое видение, почему он решил баллотироваться на должность главы ВСП. Также он предложил, чтобы при изложении видения присутствовали члены счетной комиссии.

Напомним, председатель Высшего совета правосудия избирается из числа членов ВСП сроком на два года.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от конституционного состава ВСП.

Текстовая трансляция заседания по ссылке.

Автор: Наталя Мамченко

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