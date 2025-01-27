На посаду голови Вищої ради правосуддя претендують Григорій Усик та Олександр Сасевич

Член ВРП Оксана Кваша висунула на посаду голови Вищої ради правосуддя кандидатуру Григорія Усика, а член ВРП Інна Плахтій висунула кандидатуру Олександра Сасевича.

На своєму засіданні 27 січня Вища рада правосуддя обирає нового голову. Нагадаємо, нещодавно сплив строк повноважень попереднього голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика.

Член ВРП Оксана Кваша висунула в якості кандидатури на посаду голови Григорія Усика. Член ВРП Інна Плахтій висунула кандидатуру Олександра Сасевича.

Отже, затверджено дві кандидатури.

До складу лічильної комісії включено таких членів ВРП: Олена Ковбій, Інна Плахтій та Олексій Мельник.

Член ВРП Олександр Сасевич запропонував викласти своє бачення, чому він вирішив балотуватися на посаду голови ВРП. Також він запропонував, щоб під час викладення бачення були присутні члени лічильної комісії.

Нагадаємо, голова Вищої ради правосуддя обирається з числа членів ВРП строком на два роки.

Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість від конституційного складу ВРП.

Текстова трансляція засідання за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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