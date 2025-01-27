Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Вища рада правосуддя обирає нового голову – текстова трансляція

17:28, 27 січня 2025
27 січня відбуваються вибори нового очільника Вищої ради правосуддя.
Вища рада правосуддя обирає нового голову – текстова трансляція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя на своєму засіданні 27 січня обирає нового голову. Нагадаємо, нещодавно сплив строк повноважень попереднього голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика.

Наразі обов’язки голови ВРП виконує Дмитро Лук’янов.

Відповідно до статті 22 Закону про ВРП голова Вищої ради правосуддя обирається з числа членів ВРП строком на два роки.

Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість від конституційного складу ВРП.

18-10 Почалося голосування, члени ВРП отримали бюлетені.

18-00 В свою чергу, Григорій Усик підкреслив, що він знає про організаційні проблеми, які виникали в налагодженні комунікацій з органами влади та з представниками громадськості. Він нагадав про ідею стосовно перевірки на доброчесність у зв’язку з гучним корупційним скандалом стосовно судді.

Григорій Усик назвав ідею запровадження поліграфу для суддів «наступом на незалежність суддів» і нагадав, що ВРП з цього приводу зверталася до міжнародних інституцій.

Крім того, на його думку, треба передбачити відповідальність за невжиття заходів органами влади у відповідь на звернення ВРП. Є відповідна робоча група, і вона може узагальнити напрацювання та звернутися до профільного комітету.

Григорій Усик також констатував, що навантаження на суддів є надмірним, тому треба невідкладно розглядати подання ВККС про призначення суддів. Також він наголосив на необхідності єдності та сталості дисциплінарної практики ВРП.

«Ми зробили узагальнення, обговорили її з міжнародними експертами, які схвально про нього відгукнулися», додав він.

Крім того, за словами Усика, потрібно внести зміни у перелік підстав для притягнення суддів до відповідальності. Наразі є певна плутанина.

Також він згадав про необхідність затвердження нормативів кадрового забезпечення, бо це буде враховуватися при створення нової мапи судів, та про цифровізацію правосуддя.

17-51 Бюлетені виготовлені.

Першим зі своїм баченням виступив Олександр Сасевич. «Прошу підтримати не кандидата, а бачення, куди ми повинні далі рухатися.На мій погляд, потенціал ВРП у системі судоустрою повністю не реалізовано. Ми були змушені доганяти «домашнє завдання», яке назбиралося у ВРП. Ми повинні переглянути обсяг наших завдань, і визначитися із пріоритетами – що в умовах війни ми можемо запропонувати суддям, судовій владі та найголовніше – громадянам України», зазначив він.

«Я бачу необхідність тісної комунікації з ВККС.

Ми піддавалися критиці, наші колеги з ВККС, з приводу проведення конкурсу, непроведення одного з них. На мій погляд, таких промахів не має бути. Проведення доборів, реформування судів – ми маємо активно долучатися до цих процесів, а не просто чекати, доки до нас прийдуть документи», зазначив Олександр Сасевич.

Також він нагадав, що з 2014 року опікується питанням комунікацій.

«Нині бути без комунікацій – це відразу упущення. Представники ВРП у регіонах були 1-2 рази. Колеги нас чекають, бо зараз є кадрова криза у судах.

Потрібно чути проблеми судів першої інстанції», зазначив він. За його словами, такі зустрічі у регіонах, взаємна комунікація, може дати змогу уникнути багатьох скарг, які надходять до ВРП. Також він нагадав, що у свій час була ідея створити робочі групи з членами ВРП.

«Кожен з нас може зараз запропонувати своє бачення, яким чином кожен з нас може проявити себе на тій чи іншій ділянці», додав кандидат.

«Два роки минуть дуже швидко. Саме в об’єднанні всіх здорових сил, судової влади, судів різних інстанцій, РСУ, ВККС, коли у нас буде спільне бачення, спільна стратегія, тоді ми зможемо досягти результату, підкреслив Олександр Сасевич.

17-29 Олександр Сасевич запропонував викласти своє бачення, чому він вирішив балотуватися на посаду голови ВРП. Також він запропонував, щоб під час викладення бачення були присутні члени лічильної комісії.

17-27 До складу лічильної комісії включено таких членів ВРП: Олена Ковбій, Інна Плахтій та Олексій Мельник.

17-22 Член ВРП Оксана Кваша – висунула кандидатуру Григорія Усика. Член ВРП Інна Плахтій висунула кандидатуру Олександра Сасевича.

Отже, затверджено дві кандидатури.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На посаду голови Вищої ради правосуддя претендують Григорій Усик та Олександр Сасевич

Член ВРП Оксана Кваша висунула на посаду голови Вищої ради правосуддя кандидатуру Григорія Усика, а член ВРП Інна Плахтій висунула кандидатуру Олександра Сасевича.

Вища рада правосуддя обирає нового голову – текстова трансляція

27 січня відбуваються вибори нового очільника Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя відмовила прокуратурі у тимчасовому відстороненні судді Анатолія Івченка

ВРП, всебічно дослідивши позиції сторін, вирішила відмовити у задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення судді Господарського суду Києва Анатолія Івченка.

Приватна компанія Chemonics International, яка фінансувала деякі судові заходи через USAID, отримала повідомлення про призупинення фінансування – ЗМІ

За даними Рахункової палати, у 2019-2024 роках Вищий антикорупційний суд України активно отримував міжнародну технічну допомогу від низки організацій, зокрема Chemonics International.

Обов'язковим платежем буде 9% від зарплати — у Кабміні пояснили, що очікувати від пенсійної реформи

Необхідність проведення пенсійної реформи передбачено Меморандумом з МВФ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області