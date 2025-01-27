Вища рада правосуддя обирає нового голову – текстова трансляція

27 січня відбуваються вибори нового очільника Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя на своєму засіданні 27 січня обирає нового голову. Нагадаємо, нещодавно сплив строк повноважень попереднього голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика.

Наразі обов’язки голови ВРП виконує Дмитро Лук’янов.

Відповідно до статті 22 Закону про ВРП голова Вищої ради правосуддя обирається з числа членів ВРП строком на два роки.

Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість від конституційного складу ВРП.

18-10 Почалося голосування, члени ВРП отримали бюлетені.

18-00 В свою чергу, Григорій Усик підкреслив, що він знає про організаційні проблеми, які виникали в налагодженні комунікацій з органами влади та з представниками громадськості. Він нагадав про ідею стосовно перевірки на доброчесність у зв’язку з гучним корупційним скандалом стосовно судді.

Григорій Усик назвав ідею запровадження поліграфу для суддів «наступом на незалежність суддів» і нагадав, що ВРП з цього приводу зверталася до міжнародних інституцій.

Крім того, на його думку, треба передбачити відповідальність за невжиття заходів органами влади у відповідь на звернення ВРП. Є відповідна робоча група, і вона може узагальнити напрацювання та звернутися до профільного комітету.

Григорій Усик також констатував, що навантаження на суддів є надмірним, тому треба невідкладно розглядати подання ВККС про призначення суддів. Також він наголосив на необхідності єдності та сталості дисциплінарної практики ВРП.

«Ми зробили узагальнення, обговорили її з міжнародними експертами, які схвально про нього відгукнулися», додав він.

Крім того, за словами Усика, потрібно внести зміни у перелік підстав для притягнення суддів до відповідальності. Наразі є певна плутанина.

Також він згадав про необхідність затвердження нормативів кадрового забезпечення, бо це буде враховуватися при створення нової мапи судів, та про цифровізацію правосуддя.

17-51 Бюлетені виготовлені.

Першим зі своїм баченням виступив Олександр Сасевич. «Прошу підтримати не кандидата, а бачення, куди ми повинні далі рухатися.На мій погляд, потенціал ВРП у системі судоустрою повністю не реалізовано. Ми були змушені доганяти «домашнє завдання», яке назбиралося у ВРП. Ми повинні переглянути обсяг наших завдань, і визначитися із пріоритетами – що в умовах війни ми можемо запропонувати суддям, судовій владі та найголовніше – громадянам України», зазначив він.

«Я бачу необхідність тісної комунікації з ВККС.

Ми піддавалися критиці, наші колеги з ВККС, з приводу проведення конкурсу, непроведення одного з них. На мій погляд, таких промахів не має бути. Проведення доборів, реформування судів – ми маємо активно долучатися до цих процесів, а не просто чекати, доки до нас прийдуть документи», зазначив Олександр Сасевич.

Також він нагадав, що з 2014 року опікується питанням комунікацій.

«Нині бути без комунікацій – це відразу упущення. Представники ВРП у регіонах були 1-2 рази. Колеги нас чекають, бо зараз є кадрова криза у судах.

Потрібно чути проблеми судів першої інстанції», зазначив він. За його словами, такі зустрічі у регіонах, взаємна комунікація, може дати змогу уникнути багатьох скарг, які надходять до ВРП. Також він нагадав, що у свій час була ідея створити робочі групи з членами ВРП.

«Кожен з нас може зараз запропонувати своє бачення, яким чином кожен з нас може проявити себе на тій чи іншій ділянці», додав кандидат.

«Два роки минуть дуже швидко. Саме в об’єднанні всіх здорових сил, судової влади, судів різних інстанцій, РСУ, ВККС, коли у нас буде спільне бачення, спільна стратегія, тоді ми зможемо досягти результату, підкреслив Олександр Сасевич.

17-29 Олександр Сасевич запропонував викласти своє бачення, чому він вирішив балотуватися на посаду голови ВРП. Також він запропонував, щоб під час викладення бачення були присутні члени лічильної комісії.

17-27 До складу лічильної комісії включено таких членів ВРП: Олена Ковбій, Інна Плахтій та Олексій Мельник.

17-22 Член ВРП Оксана Кваша – висунула кандидатуру Григорія Усика. Член ВРП Інна Плахтій висунула кандидатуру Олександра Сасевича.

Отже, затверджено дві кандидатури.

Автор: Наталя Мамченко

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