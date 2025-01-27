Высший совет правосудия выбирает нового главу – текстовая трансляция

Высший совет правосудия на своем заседании 27 января избирает нового председателя. Напомним, недавно истек срок полномочий предыдущего председателя Высшего совета правосудия Григория Усика.
В настоящее время обязанности главы ВСП исполняет Дмитрий Лукьянов.
В соответствии со статьей 22 Закона о ВСП председатель Высшего совета правосудия избирается из членов ВСП сроком на два года.
18-10 Почалося голосування, члени ВРП отримали бюлетені.
18-00 В свою чергу, Григорій Усик підкреслив, що він знає про організаційні проблеми, які виникали в налагодженні комунікацій з органами влади та з представниками громадськості. Він нагадав про ідею стосовно перевірки на доброчесність у зв’язку з гучним корупційним скандалом стосовно судді.
Григорій Усик назвав ідею запровадження поліграфу для суддів «наступом на незалежність суддів» і нагадав, що ВРП з цього приводу зверталася до міжнародних інституцій.
Крім того, на його думку, треба передбачити відповідальність за невжиття заходів органами влади у відповідь на звернення ВРП. Є відповідна робоча група, і вона може узагальнити напрацювання та звернутися до профільного комітету.
Григорій Усик також констатував, що навантаження на суддів є надмірним, тому треба невідкладно розглядати подання ВККС про призначення суддів. Також він наголосив на необхідності єдності та сталості дисциплінарної практики ВРП.
«Ми зробили узагальнення, обговорили її з міжнародними експертами, які схвально про нього відгукнулися», додав він.
Крім того, за словами Усика, потрібно внести зміни у перелік підстав для притягнення суддів до відповідальності. Наразі є певна плутанина.
Також він згадав про необхідність затвердження нормативів кадрового забезпечення, бо це буде враховуватися при створення нової мапи судів, та про цифровізацію правосуддя.
17-51 Бюлетені виготовлені.
Першим зі своїм баченням виступив Олександр Сасевич. «Прошу підтримати не кандидата, а бачення, куди ми повинні далі рухатися.На мій погляд, потенціал ВРП у системі судоустрою повністю не реалізовано. Ми були змушені доганяти «домашнє завдання», яке назбиралося у ВРП. Ми повинні переглянути обсяг наших завдань, і визначитися із пріоритетами – що в умовах війни ми можемо запропонувати суддям, судовій владі та найголовніше – громадянам України», зазначив він.
«Я бачу необхідність тісної комунікації з ВККС.
Ми піддавалися критиці, наші колеги з ВККС, з приводу проведення конкурсу, непроведення одного з них. На мій погляд, таких промахів не має бути. Проведення доборів, реформування судів – ми маємо активно долучатися до цих процесів, а не просто чекати, доки до нас прийдуть документи», зазначив Олександр Сасевич.
Також він нагадав, що з 2014 року опікується питанням комунікацій. «Нині бути без комунікацій – це відразу упущення. Представники ВРП у регіонах були 1-2 рази. Колеги нас чекають, бо зараз є кадрова криза у судах.
Потрібно чути проблеми судів першої інстанції», зазначив він. За його словами, такі зустрічі у регіонах, взаємна комунікація, може дати змогу уникнути багатьох скарг, які надходять до ВРП. Також він нагадав, що у свій час була ідея створити робочі групи з членами ВРП.
«Кожен з нас може зараз запропонувати своє бачення, яким чином кожен з нас може проявити себе на тій чи іншій ділянці», додав кандидат.
«Два роки минуть дуже швидко. Саме в об’єднанні всіх здорових сил, судової влади, судів різних інстанцій, РСУ, ВККС, коли у нас буде спільне бачення, спільна стратегія, тоді ми зможемо досягти результату, підкреслив Олександр Сасевич.
17-29 Олександр Сасевич запропонував викласти своє бачення, чому він вирішив балотуватися на посаду голови ВРП. Також він запропонував, щоб під час викладення бачення були присутні члени лічильної комісії.
17-27 До складу лічильної комісії включено таких членів ВРП: Олена Ковбій, Інна Плахтій та Олексій Мельник.
17-22 Член ВРП Оксана Кваша – висунула кандидатуру Григорія Усика. Член ВРП Інна Плахтій висунула кандидатуру Олександра Сасевича.
Отже, затверджено дві кандидатури.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.