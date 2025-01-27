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НСЗУ деталізувала перелік безоплатних послуг для пацієнтів в амбулаторних умовах – що оплачується

23:12, 27 січня 2025
Як НСЗУ оплачує медичні послуги в амбулаторних умовах.
НСЗУ деталізувала перелік безоплатних послуг для пацієнтів в амбулаторних умовах – що оплачується
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Національна служба здоров'я України у 2025 році деталізувала перелік безоплатних послуг для пацієнта в амбулаторних умовах. Таким чином, пояснюють у НСЗУ, цьогоріч за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» передбачено п’ять сервісів.

Як НСЗУ оплачує медичні послуги в амбулаторних умовах.

Сервіс «Консультації та лікування»

У 2025 році передбачено 40 класів в межах даного сервісу. Якщо пацієнту надали послуги декілька спеціалістів в межах різних класів, то ці послуги будуть оплачені.

Наприклад, якщо пацієнт має направлення на консультацію до лікаря-офтальмолога та направлення до лікаря-хірурга, то пацієнт може отримати консультації як в один день, так і в різні.

НСЗУ не обмежує отримання консультацій різних лікарів у часі та оплатить ці послуги.

Сервіси «Інструментальні обстеження» та «Лабораторні обстеження»

У 2025 році передбачено 5 класів сервісу «Інструментальні дослідження», серед яких:

  • Магнітно-резонансна томографія;
  • Комп’ютерна томографія;
  • Рентгенологічні дослідження;
  • Ультразвукове дослідження;
  • Клінічні інструментальні дослідження.

НСЗУ оплачує одне інструментальне обстеження в межах одного класу одному пацієнту, що може становити до 5 обстежень за день. Наприклад, в один день пацієнту можуть зробити рентгенологічне обстеження, УЗД, КТ або МРТ і ще одне клінічне інструментальне обстеження (ЕКГ або холтеровське дослідження, або аудіометрію або інше клінічне інструментальне обстеження), і ці послуги будуть оплачені.

Лабораторні обстеження НСЗУ оплачує без обмежень в кількості на добу.

Пацієнт може зробити УЗД кількох різних органів безоплатно. Для цього лікар внесе в ЕСОЗ відповідний код обстеження, який включатиме УЗД кількох органів або систем, наприклад обстеження органів травлення та сечостатевої системи.

Сервіс «Процедури»

У 2025 році передбачено 10 класів сервісу «Процедури». Це передбачає, що в один день пацієнту може бути виконано до 10 процедур, по одній із кожного класу. Наприклад, в один день одному пацієнту може бути виконано бронхоскопію під анестезією, перев’язку рани та внутрішньовенну ін’єкцію, то НСЗУ оплатить ці 4 послуги медзакладу.

У НСЗУ зазначають, що обмеження послуг за кожним класом кожного сервісу не стосується дітей.

Ургентні (невідкладні) стани без госпіталізації

Якщо пацієнт потрапляє в медзаклад і йому надається допомога без госпіталізації під час перебування в приймальному відділенні або відділенні екстреної та невідкладної допомоги або цілодобовому травматологічному пункті, то НСЗУ оплатить таку послугу.

Профілактичні огляди

В межах профілактичних оглядів один раз на рік сплачуються такі послуги:

  • гінекологічне обстеження;
  • рентгенографічне обстеження;
  • обстеження очей та зору;
  • обстеження слуху;
  • загальне медичне обстеження здоров'я школярів, студентів та інших певних груп населення;
  • обстеження у зв’язку зі вступом до навчального закладу;
  • обстеження здоров’я членів спортивних команд старше 18 років;
  • обстеження для допуску для проживання в закладах тривалого перебування.

Профілактичні огляди дітей, які проводяться відповідно до галузевих стандартів, медичні огляди дітей для участі в спортивних змаганнях, перед їхньою поїздкою до літнього табору, а також для усиновлення — оплачуються без обмежень.

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