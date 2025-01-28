Засуджений за збут психотропної речовини просив суд зменшити строк покарання — чим все закінчилося

Чоловік був засуджений на 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла, отримав 34-річний житель Чернівців, який був засуджений за незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє Чернівецький апеляційний суд.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду, яка переглянула вирок за апеляційною скаргою підсудного, підтвердила законність та обґрунтованість цього рішення та залишила його без змін.

Як встановив суд, у квітні 2024 року в спальному районі міста працівники правоохоронних органів затримали чоловіка, в сумці якого виявили 41 прозорий пакет із білою кристалічною речовиною.

Перед тим, засуджений забрав зі схованки, що знаходилася біля стіни господарського приміщення, своє замовлення, яке придбав з метою збуту через оператора Інтернет-магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин у Телеграм.

Експертиза підтвердила, що у пакетах була особливо небезпечна психотропна речовина синтетичного походження PVP, обіг якої заборонений. Загальна маса вилученого становила 4,7099 г.

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