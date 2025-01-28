Осужденный за сбыт психотропного вещества просил суд снизить срок наказания — чем все закончилось

Мужчина был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья, получил 34-летний житель Черновцов, который был осужден за незаконное приобретение и хранение с целью сбыта особо опасного психотропного вещества PVP, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщает Черновицкий апелляционный суд.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда, пересмотревшая приговор по апелляционной жалобе подсудимого, подтвердила законность и обоснованность этого решения и оставила его без изменений.

Как установил суд, в апреле 2024 года в спальном районе города работники правоохранительных органов задержали мужчину, в сумке которого обнаружили 41 прозрачный пакет с белым кристаллическим веществом.

Перед тем, осужденный забрал из находившегося у стены хозяйственного помещения тайника, свой заказ, который приобрел с целью сбыта через оператора Интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ у Телеграм.

Экспертиза подтвердила, что в пакетах было особо опасное психотропное вещество синтетического происхождения PVP, обращение которого запрещено. Общая масса изъятого составляла 4,7099 г.

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