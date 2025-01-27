Одразу у трьох суддів КСУ Віктора Колісника, Віктора Кривенка та Володимира Мойсика закінчився термін повноважень

Після відставки трьох суддів у КСУ залишилося лише 11 суддів, у той час як має бути 18.

У понеділок, 27 січня, у трьох суддів Конституційного суду – Віктора Кривенка, Володимира Мойсика і Віктора Колісника – закінчився 9-річний термін повноважень.

Як повідомили у КСУ, відбулося спеціальне засідання у зв’язку із завершенням дев’ятирічного терміну їхніх повноважень відповідно до статті 149-1 Конституції України.

З 27 січня Конституційний Суд України тимчасово працюватиме у складі 11 суддів Суду.

«Якнайшвидше призначення нових суддів є вкрай важливим, аби Конституційний Суд України і надалі в повному обсязі забезпечував верховенство Конституції України і захищав права та свободи людини», - вказали у КСУ.

Олександр Петришин став тимчасовим виконувачем обов'язків голови Конституційного Суду України, як старший за віком суддя.

Як писала «Судово-юридична газета», для проведення засідань Великої Палати КСУ, яка розглядає конституційні подання, необхідна присутність щонайменше 12 суддів КСУ.

Нагадаємо, що наразі відбуваються конкурси на три вакантні посади суддів КСУ по квоті Президента та на дві вакантні посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів.

Однак, коли Дорадча група експертів, яка здійснює попередній відбір кандидатів на посади суддів КСУ, зможе завершити конкурсні процедури, наразі спрогнозувати важко.

Віктор Колісник

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. У січні 2016 року Президентом України призначений суддею Суду, склав присягу 27 січня 2016 року. За роки своєї роботи брав активну участь у діяльності постійних комісій Суду, зокрема з питань наукового забезпечення та правничої термінології.

Автор понад 190 наукових праць, серед яких – співавтор Науково-практичного коментаря до Конституції України та законодавчих актів.

Брав участь у розробленні проєкту внесення змін до Конституції України за результатами Всеукраїнського референдуму 2000 року, в експертизі проєкту Конституції України 2008 року, був членом Конституційної комісії (2015–2016). Також є одним із розробників проєкту Закону України „Про вищу освіту“.

Упродовж 9 років на посаді судді Суду у Віктора Колісника було на розгляді 177 звернень до Суду, в яких він був суддею-доповідачем. Суд розглянув 123 справи та ухвалив 121 остаточний акт. Суддя надав 9 окремих думок до рішень Суду.

Поєднуючи глибокі наукові знання із практичним досвідом роботи судді, Віктор Колісник зробив вагомий внесок у розвиток конституційного судочинства України.

Віктор Кривенко

Кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України. У листопаді 2015 року XІІІ з’їзд суддів України призначив Віктора Кривенка суддею Конституційного Суду України. 27 січня 2016 року склав присягу, розпочавши свою дев’ятирічну каденцію на посаді судді. У 2017 і

2024 роках виконував обов’язки Голови Конституційного Суду як старший за віком суддя. Працював у складі Постійної комісії з питань наукового забезпечення.

Віктор Кривенко є автором низки наукових праць, серед яких дослідження з питань суддівського самоврядування, судової реформи та незалежності суддів. Був співавтором науково-практичного коментаря до цивільного законодавства України, а також активно брав участь у підготовці важливих законодавчих актів, зокрема Закону України „Про статус суддів“ та Цивільного процесуального кодексу України.

Упродовж 2016–2025 років Віктор Кривенко був суддею-доповідачем у 195 справах, що перебували на розгляді Суду. З них Суд розглянув 135 справ та ухвалив 119 остаточних актів.

Дев’ятирічна діяльність Віктора Кривенка на посаді судді Конституційного Суду України стала важливим етапом у розвитку конституційного правосуддя в Україні. Під час виконання обов’язків Голови Суду забезпечував ефективність роботи органу конституційного контролю України. Завдяки зусиллям Віктора Кривенка Конституційний Суд України зберігав стабільність і послідовність у своїй діяльності.

Володимир Мойсик

Кандидат юридичних наук, суддя вищого кваліфікаційного класу, заслужений юрист України. У січні 2016 року Президентом України призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 27 січня 2016 року. Працював у складі постійних комісій із питань регламенту та етики і правничої термінології.

Науковий доробок Володимира Мойсика становить близько 30 праць, серед яких важливе місце посідає монографія „Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в Україні“.

За 9 років на розгляді судді Володимира Мойсика перебувало 185 звернень до Суду, у яких він був суддею-доповідачем. З них Суд розглянув 129 звернень та ухвалив 120 остаточних актів.

Володимир Мойсик поєднав багаторічний науковий досвід із практичною діяльністю судді, залишаючись відданим принципам верховенства права та справедливості.

Судді та працівники Секретаріату Конституційного Суду України подякували суддям Віктору Коліснику, Віктору Кривенку та Володимиру Мойсику за багаторічну спільну роботу, за їх неоціненний внесок у розвиток конституційної доктрини, побажали успіхів у нових починаннях.

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