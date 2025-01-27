Литва та Естонія стануть першими країнами НАТО, які витрачатимуть на оборону 5% ВВП

Литва та Естонія посилюють оборонні бюджети до історичного рівня.

Фото: en.europarabct.com

Литва та Естонія оголосили про намір спрямовувати на оборону 5% від свого ВВП, ставши першими країнами НАТО, які досягнуть цього показника. Про це повідомляє Financial Times.

Глава литовського МЗС Кястутіс Будрис заявив, що Литва виділятиме 5-6% ВВП на оборону з 2026 до 2030 року. Це вдвічі перевищує поточні витрати країни. За його словами, таке рішення продиктоване як тиском США, так і потребою забезпечити реальні можливості для захисту країни.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал також оголосив про плани збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, зазначивши, що наразі країна виділяє 3,7%.

«Наш ключовий партнер з безпеки під керівництвом свого нового президента надіслав чітке повідомлення: витрати НАТО на оборону повинні збільшитися. Ми знаємо нашого суперника, і я повністю згоден - наша мета повинна бути 5 відсотків», — зазначив Міхал.

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