Литва и Эстония станут первыми странами НАТО, которые будут тратить на оборону 5% ВВП

Литва и Эстония усиливают оборонные бюджеты до исторического уровня.

Фото: en.europarabct.com

Литва и Эстония объявили о намерении направлять на оборону 5% от своего ВВП, став первыми странами НАТО, которые достигнут этого показателя. Об этом сообщает Financial Times.

Глава литовского МИД Кястутис Будрис заявил, что Литва будет выделять 5-6% ВВП на оборону с 2026 до 2030 года. Это вдвое превышает текущие расходы страны. По его словам, такое решение продиктовано как давлением США, так и необходимостью обеспечить реальные возможности для защиты страны.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также объявил о планах увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, отметив, что сейчас страна выделяет 3,7%.

«Наш ключевой партнер по безопасности под руководством своего нового президента прислал четкое сообщение: расходы НАТО на оборону должны увеличиться. Мы знаем нашего соперника, и я полностью согласен - наша цель должна быть 5 процентов», - отметил Михал.

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