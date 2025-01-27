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Высший совет правосудия отказал прокуратуре во временном отстранении судьи Анатолия Ивченко

17:02, 27 января 2025
ВСП, всесторонне исследовав позиции сторон, решила отказать в удовлетворении ходатайства о временном отстранении судьи Хозяйственного суда Киева Анатолия Ивченко/
Высший совет правосудия отказал прокуратуре во временном отстранении судьи Анатолия Ивченко
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27 января Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство заместителя Генерального прокурора Антона Войтенко о временном отстранении судьи Хозяйственного суда города Киева Анатолия Ивченко от совершения правосудия.

По результатам исследования позиций сторон, Высший совет правосудия большинством голосов решил отказать в удовлетворении ходатайства.

Поддержали это ходатайство только трое членов ВСП – Оксана Кваша, Олег Кандзюба и Роман Маселко.

Напомним, ранее народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правовой политики Роман Бабий в своем блоге пояснил, что «государство не выплачивало россиянам 3 млрд грн по «делу судьи Ивченко».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», решения судьи Ивченко были оставлены в силе постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 3.12.2012 и постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 21.01.2013, а определением Высшего хозяйственного суда Украины отказано в допуске к производству в Верховный Суд Украины.

Судья Конституционного Суда Украины в 2006-2010 годах, председатель КСУ в 2006-2007 годах, судья ВСУ в 1997-2003 годах Иван Домбровский ранее отметил, что «уверен в ошибочности действий досудебного следствия во время квалификации действий судьи, совершенных в 2012 году при принятии решения как государственной измены».

«К тому времени за вынесение неправосудного решения предусматривалась уголовная ответственность по ст. 375 УК Украины, которая в 2020 году Конституционным Судом Украины была признана неконституционной, то есть, такого состава преступления не существует. Итак, уголовной ответственности за такие действия на сегодняшний день не существует… С соответствующими процессуальными последствиями. За одни и те же действия не может быть двойной (выборочной) уголовно-правовой ответственности», - подчеркнул он.

В свою очередь судья Верховного Суда Украины в отставке, председатель ВККС (2010-2014), доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного, административного и финансового права Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова Игорь Самсин поддержал позицию судьи КСУ в отставке Ивана Домбровского.

«Даже если бы решение судьи было отменено, до 2020 года можно было говорить о существовании состава уголовного правонарушения, определенного ч.1 ст.375 УК Украины.

Решением КСУ 7-р 2020 г. от 11.06.2020 эта норма признана неконституционной.

По Конституции Украины исключительно суд в предусмотренном процессуальном порядке оценивает законность судебного акта», – отметил Игорь Самсин.

Напомним, Высший совет правосудия 23 января отказал прокуратуре в предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Анатолия Ивченко.

22 января Совет судей Украины решил признать действия, связанные с обысками в помещениях Хозяйственного суда Киева и по месту жительства судьи Анатолия Ивченко без определения следственного судьи содержащими признаки вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия и угрожающих судейской независимости. Также ССУ обратился к Генеральному прокурору с призывом инициировать проверку фактов возможных нарушений норм УПК в ходе досудебного расследования и обеспечить информирование ССУ о результатах проведенной проверки в двухмесячный срок.

Автор: Наталя Мамченко

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судья ВСП

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