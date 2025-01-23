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Вища рада правосуддя відмовила прокуратурі у наданні згоди на утримання під вартою судді Анатолія Івченка

14:30, 23 січня 2025
Члени Вищої ради правосуддя заслухали позицію прокурорів та позицію судді Анатолія Івченка і вирішили відмовити у наданні згоди на утримання судді під вартою.
Вища рада правосуддя відмовила прокуратурі у наданні згоди на утримання під вартою судді Анатолія Івченка
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23 січня Вища рада правосуддя розглянула подання заступника Генерального прокурора Антона Войтенка про надання згоди на утримання під вартою судді Господарського суду міста Києва Анатолія Івченка.

Члени ВРП заслухали позицію прокуратури та позицію самого судді, а також його адвокатів, поставили відповідні питання.

В результаті проти надання згоди на утримання судді під вартою проголосувала більшість з присутніх членів ВРП – 11. Троє – Роман Маселко, Олег Кандзюба та Віталій Саліхов – підтримали це подання прокуратури.

Нагадаємо, 22 січня Рада суддів України вирішила визнати дії, пов’язані з обшуками в приміщеннях Господарського суду Києва та за місцем проживання судді  Анатолія Івченка без ухвали слідчого судді такими, що містять ознаки втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя та загрожують суддівській незалежності. Також РСУ звернулася до Генерального прокурора із закликом ініціювати перевірку фактів можливих порушень норм КПК під час досудового розслідування та забезпечити інформування РСУ про результати проведеної перевірки у двомісячний строк.

Також нагадаємо, що дії ДБР стосувалися винесення у вересні 2012 року суддею рішення у справі №5011-61/11340-2012. Це рішення було залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 3.12.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 21.01.2013, а ухвалою ВГСУ від 20.05.2013 р. відмовлено у допуску справи до провадження Верховного Суду України.

Детальніше про обставини цієї справи можна дізнатися за посиланнями:

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Автор: Наталя Мамченко

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суддя прокуратура ВРП

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