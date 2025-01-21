Збори Господарського суду Києва направили своє рішення щодо допущених порушень при врученні підозри судді Анатолію Івченку ВРП, РСУ та Пленуму ВС

Зокрема рішення зборів стосується проведення обшуків в робочому кабінеті судді Івченка та за його адресою проживання без відповідної ухвали слідчого судді.

20 січня збори суддів Господарського суду міста Києва ухвалили рішення про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. Про це повідомляє Господарський суд Києва.

Рішення зборів суддів направлено до Вищої ради правосуддя, Ради суддів України та Пленуму Верховного Суду.

Як повідомляється, рішення мотивоване діями в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №62023000000000707 від 22.08.2023, які полягають у:

А) врученні судді Господарського суду міста Києва Івченку А.М. повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, що за доводами слідства полягає у прийнятті ним рішення від 19.09.2012 у справі №5011-61/11340-2012;

Б) проведенні «невідкладних слідчих дій» – обшуки в приміщенні Господарського суду міста Києва (робочому кабінеті судді Івченка А.М.) та за його адресою проживання без відповідної ухвали слідчого судді.

Збори суддів послалися на рішення Конституційного Суду України №7-р/2020 від 11.06.2020 і № 16-рп/2009 від 30.06.2009, яким визначено, що остаточне судове рішення не може бути переглянуто, крім встановлених процесуальними законами випадків його перегляду відповідним судом, що виключає можливість оцінювати таке рішення слідчим, прокурором при вчиненні ними дій, які мають наслідком притягнення судді до кримінальної відповідальності.

Рішення суду у справі №5011-61/11340-2012 залишено без змін постановами судів апеляційної та касаційної інстанцій, а відтак набуло статусу остаточного та не може бути оцінено органом досудового розслідування як незаконне.

Незважаючи на це, судді суду першої інстанції вручено подання про надання згоди на утримання судді під вартою.

У Господарському суді Києва повідомили, що обшук кабінету судді Івченка А.М. у кримінальному провадженні за винесення вказаного рішення раніше відбувався 15.06.2015 року на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.05.2015 р. №757/18526/15-к. Слідчий суддя санкціонувала таку процесуальну дію виключно в частині комп’ютерної техніки та відмовила у наданні дозволу на вилучення мобільних телефонів та коштів.

Комп’ютер вилучено у 2015 році та повернуто через декілька років.

«Невідкладний пошук «доказів ухвалення рішення 2012 року» у приміщенні суду та у помешканні судді без ухвали слідчого судді через 12 років після постановлення судового рішення та через 9,5 років після попереднього обшуку містить ознаки свавільного», - повідомили у суді.

Із позицією судді Івченка А.М. можна ознайомитися у публікаціях:

1) Кінець суддівської незалежності

2) Як суддя першої інстанції, який ухвалив законне рішення, може підозрюватися у державній зраді?

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