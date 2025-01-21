У Львові викрили банківських працівників на крадіжці понад 5 млн грн клієнтів

Кіберполіція та СБУ викрили банківську схему виведення коштів в одному з українських банків.

Фото: UA.National.Police

Співробітники кіберполіції Львівської області, разом зі слідчими поліції та СБУ, викрили групу працівників одного з українських банків, які протягом 2023-2024 років незаконно заволоділи коштами клієнтів на суму понад 5 млн грн.

Як повідомили в Нацполіції, працівники банку, використовуючи доступ до рахунків клієнтів, несанкціоновано змінювали фінансові номери громадян, які могли перебувати на тимчасово окупованих територіях. Після цього вони здійснювали перевипуск банківських карток і обготівковували кошти через термінали самообслуговування або POS-термінали у відділенні банку.

Правоохоронці з'ясували, що злочинці мали доступ до 50 рахунків клієнтів, привласнивши значні суми за допомогою організованої схеми. Загальна сума завданих збитків становить понад 5 млн грн.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів було вилучено банківські карти, мобільні телефони та чорнові записи з конфіденційною інформацією про клієнтів.

Організатору злочинної групи, виконавцю та пособнику оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронних системах, вчинені особами, які мають право доступу до цієї інформації.

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