Во Львове разоблачили банковских работников на краже более 5 млн грн клиентов

Киберполиция и СБУ разоблачили банковскую схему вывода средств в одном из украинских банков.

Фото: UA.National.Police

Сотрудники киберполиции Львовской области, вместе со следователями полиции и СБУ, разоблачили группу работников одного из украинских банков, которые в течение 2023-2024 годов незаконно завладели средствами клиентов на сумму более 5 млн грн.

Как сообщили в Нацполиции, работники банка, используя доступ к счетам клиентов, несанкционированно меняли финансовые номера граждан, которые могли находиться на временно оккупированных территориях. После этого они осуществляли перевыпуск банковских карт и обналичивали средства через терминалы самообслуживания или POS-терминалы в отделении банка.

Правоохранители выяснили, что преступники имели доступ к 50 счетам клиентов, присвоив значительные суммы с помощью организованной схемы. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 5 млн грн.

Во время обысков по месту жительства фигурантов были изъяты банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи с конфиденциальной информацией о клиентах.

Организатору преступной группы, исполнителю и пособнику объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронных системах, совершенные лицами, имеющими право доступа к этой информации.

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