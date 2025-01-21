Кабмин провел заседание — какие решения приняли 21 января

Правительство внесло изменения в Положение о порядке передачи объектов права государственной собственности, а также в Порядок осуществления государственного контроля качества ввозимых в Украину лекарственных средств.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки щодо проектів, що фінансуються за програмою Фінсько-українського інвестиційного фонду (ФУІФ)». Законопроектом пропонується ратифікувати Рамкову угоду між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки щодо проектів, що фінансуються за програмою Фінсько-українського інвестиційного фонду (ФУІФ), укладену 12.11.2024 у м. Києві. Рамковою угодою передбачено надання Фінською стороною офіційної підтримки у формі пільгових кредитів, що надаватимуться для фінансування проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток України. Основні умови таких кредитів, зокрема, розмір, терміни погашення, відсоткова ставка тощо, визначатимуться окремими кредитними угодами для кожного окремого проекту.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Реалізація публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища». Передбачено, що бюджетні кошти під час реалізації публічного інвестиційного проекту спрямовуються на: будівництво об’єктів Національного військового меморіального кладовища, в тому числі виконання проектно-вишукувальних, підготовчих та будівельних робіт; розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво. Визнано таким, що втратив чинність, Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища, затверджений постановою КМУ від 23.02.2024 № 192.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» та до постанови КМУ від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів». Передбачено, що посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виготовлені на бланку, оформлені засобами електронного кабінету водія або Порталу Дія, і номерні знаки (у разі їх видачі) за бажанням особи та за додаткову плату може бути отримано з використанням засобів та об’єктів оператора поштового зв’язку шляхом надання послуг поштового зв’язку. Врегульовано питання зняття з обліку транспортного засобу за заявою його власника, оскільки цей транспортний засіб тимчасово не бере участь у дорожньому русі на території України.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про державні резерви», Порядок формування державних резервів та переміщення матеріальних цінностей державних резервів та Порядок відбору відповідальних зберігачів та резервантів. Порядок формування державних резервів та переміщення матеріальних цінностей державних резервів містить загальні положення щодо формування державних резервів, а також визначення процедури закладення (поповнення) матеріальних цінностей до державного матеріального резерву, їх розміщення та переміщення. Порядок відбору відповідальних зберігачів та резервантів визначає процедури відбору відповідальних зберігачів та резервантів, а також критерії до учасників зазначеного відбору.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 27.04.2011 № 449 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси» з метою уніфікації її термінології з положеннями ЗУ «Про медіа» та Бюджетного кодексу України.

- Внесено зміни до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну. Уточнено, що дія Пункту 5 цього Порядку (у частині подання протягом п’яти робочих днів після закінчення митного оформлення вантажу з лікарськими засобами органові державного контролю за місцем провадження господарської діяльності заяви про видачу висновку про якість ввезених лікарських засобів) не поширюється на суб’єктів господарювання, які ввозять активні фармацевтичні інгредієнти (субстанції), радіоактивні, радіофармацевтичні лікарські засоби. Такі суб’єкти господарювання самостійно здійснюють відбір зразків активних фармацевтичних інгредієнтів (субстанції) та продукції «in bulk» для проведення лабораторного аналізу та контролю їх якості та несуть відповідальність за якість зазначених лікарських засобів згідно із законом.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 01.08.2013 № 631 «Про затвердження Порядку проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами і внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України». Доповнено Порядок проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами новими термінами, зокрема, «договір» та «замовник». Також Порядок доповнено новими підставами проведення перевірок закупівель, а саме: виникнення обґрунтованої потреби в документальній і фактичній перевірці встановлених фактів: поділу предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведення відкритих торгів /спрощених закупівель у визначеному законодавством порядку; придбання товару за укладеним договором (договорами), що не локалізовано відповідно до законодавства; придбання товарів без використання електронного каталогу та/або укладення договорів, якими передбачено оплату товарів без використання електронного каталогу, у разі, коли його застосування є обов’язковим відповідно до законодавства. Уточнено процедуру надання усіх необхідних для перевірки документів і відомостей, а також дій посадових осіб органу державного фінансового контролю у разі їх ненадання, зупинення перевірки закупівель в окремих обставинах тощо.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини, до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки малозабезпечених сімей, та до постанови КМУ від 26.11.2024 № 1341 «Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2024/25 року «Тепла зима», спрямовані на врегулювання питань виплати допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду 2024/25 року, яким таку допомогу не було виплачено у 2024 році.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів». Визначено Мінветеранів головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми, а розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - Український ветеранський фонд, державну установу «Національне військове меморіальне кладовище» та центри соціально-психологічної реабілітації населення, що належать до сфери управління Мінветеранів. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 11.03.2022 № 256 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Українського ветеранського фонду».

- Внесено зміни до Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності та Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затверджених постановою КМУ від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», у частині непоширення дії їх положень на передачу військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Внесено зміни до постанови КМУ від 07.05.2024 № 514 «Про затвердження Порядку прийняття, утримання, обслуговування та ведення обліку військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд». Викладено у новій редакції Порядок передачі, прийняття, утримання, обслуговування та ведення оперативного обліку військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, яким удосконалено механізм приймання, обліку та обслуговування балансоутримувачами військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, будівництво яких здійснювалось державними замовниками та їх передачі, у випадку потреби, в тимчасове користування підрозділам сил оборони.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про питну воду та питне водопостачання» та ЗУ «Про водовідведення та очищення стічних вод», Порядок здійснення державного моніторингу у сферах питної води та питного водопостачання, водовідведення. Порядок визначає процедуру здійснення державного моніторингу у сферах питної води та питного водопостачання, водовідведення, організацію взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств питного водопостачання, підприємств централізованого та нецентралізованого водовідведення, а також забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацією для прийняття управлінських рішень. Передбачено розроблення та впровадження інформаційно-аналітичної Платформи для забезпечення збору, обробки, аналізу, збереження, узагальнення та аналізу інформації про стан об’єктів централізованого питного водопостачання та систем водовідведення.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 07.12.2023 № 1320 «Деякі питання будівництва та/або розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів, на період воєнного стану» з метою забезпечення прискореного будівництва та введення в експлуатацію об'єктів розподіленої генерації, зокрема, газопоршневих та газотурбінних установок, що в свою чергу сприятиме розв'язанню проблеми недостатності генеруючих потужностей, забезпеченню енергонезалежності регіонів та енергетичної безпеки держави в цілому. Виключено обмеження у застосуванні умов, визначених пунктом 1 Постанови, для операторів мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, що здійснюють будівництво/реконструкцію таких мереж задля створення можливості пlдключення іншими субʼєктами господарювання газопоршневих та/або газотурбінних установок.

- Викладено у новій редакції Порядок виявлення, повернення, забезпечення супроводу та реінтеграції дітей, депортованих або примусово переміщених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, затверджений постановою КМУ від 14.05.2024 № 551. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 14.05.2024 № 552 «Деякі питання використання коштів державного бюджету, передбачених на забезпечення здійснення заходів з повернення дітей, депортованих або примусово переміщених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України».

- Затверджено план заходів до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у 2025 році.

- Продовжено на період до 2027 року строк реалізації Національної стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація, на період до 2025 року. Викладено у новій редакції план заходів щодо реалізації зазначеної Стратегії, яким визначено три основні завдання: створення механізму обліку та верифікації рішень судів для визначення загальної суми боргу та її погашення або компенсації; перегляд соціально орієнтованого законодавства; створення додаткових механізмів виконання рішень судів щодо підприємств, які перебувають під дією мораторіїв.

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