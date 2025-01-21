Стартует субсидия на аренду жилья для ВПЛ.

С 29 января стартует программа субсидии на аренду жилья для внутренних переселенцев. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания Правительства 21 января.

В частности, по словам главы Кабмина, Правительство будет поддерживать украинские семьи с особым вниманием к тем, кто в этом сейчас больше всего нуждается.

Так, Шмыгаль сообщил, что:

Более 12 млн украинцев подали заявки на получение тысячи гривен в рамках программы Зимняя єПідтримка. 11,5 млн человек уже получили свои выплаты, из них более 3,3 млн – в 2025 году.

Почти 70 тысяч молодых украинцев присоединились к программе єКнига, и первым участникам уже перечислили средства на покупку книг на украинском языке.

Развертывается программа поддержки внутренних переселенцев. С 29 января стартует субсидия на аренду жилья.

Правительство усовершенствует еще одну важную социальную программу — «Теплая зима». Это выплаты на каждого ребенка из малообеспеченных семей и семей ВПЛ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.