Ультраправый пророссийский кандидат лидирует в опросах перед президентскими выборами в Румынии

Опрос показал 38% поддержки ультраправого кандидата Келина Джорджеску.

Фото: EPA/UPG

Накануне повторных президентских выборов в Румынии, которые состоятся в мае, ультраправый пророссийский кандидат Келин Джорджеску остается наиболее популярным среди претендентов на пост президента. Это подтверждают результаты опроса, обнародованные агентством Reuters.

Согласно опросу, проведенному социологической компанией Avangarde, в случае проведения первого тура выборов 4 мая, Джорджеску получил бы 38% голосов. Его ближайший соперник, Крин Антонеску, кандидат от проевропейского коалиционного правительства, набрал бы 25%. Мэр Бухареста Никушор Дан, который намерен баллотироваться как независимый кандидат, получил бы 17% поддержки. Лидер оппозиционного центристского Союза спасения Румынии Элена Ласкони, которая вышла в отмененный второй тур выборов вместе с Джорджеску, набирает лишь 6% голосов.

Опрос проводился с 10 по 16 января среди 1 354 респондентов, погрешность составляет 2,6%.

Первый тур выборов пройдет 4 мая, второй - 18 мая. Пока остается неопределенным, будет ли Джорджеску разрешено баллотироваться на пост президента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.