ВСП уволил в отставку двух судей

Высший совет правосудия решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Во вторник, 21 января, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Бибика Александра Владимировича – с должности судьи Змиевского районного суда Харьковской области (командированного в Червонозаводской районный суд города Харькова);

Домусчи Степана Дмитриевича – с должности судьи Пятого апелляционного административного суда.

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