ВРП звільнила у відставку двох суддів

Вища рада правосуддя вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У вівторок, 21 січня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Бібіка Олександра Володимировича – з посади судді Зміївського районного суду Харківської області (відрядженого до Червонозаводського районного суду міста Харкова);

Домусчі Степана Дмитровича – з посади судді П’ятого апеляційного адміністративного суду.

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