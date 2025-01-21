Дональд Трамп підписав указ про створення Департаменту ефективності держуправління DOGE, який має очолити Ілон Маск

Цифрову службу США перейменовано на Службу DOGE США, і вона буде працювати при виконавчому офісі Президента США, а також буде створено команди в окремих агентствах США.

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення та впровадження президентського Департаменту ефективності державного управління (DOGE). Нагадаємо, попередньо анонсувалося, що DOGE очолить Ілон Маск. Як раніше писала «Судово-юридична газета», бізнесмен Вівек Рамасвамі, який разом з Ілоном Маском мав працювати над скороченням державного апарату США в Департаменті ефективності уряду (DOGE) вирішив вийти з DOGE.

Крім того, іншим указом Дональд Трамп наказав реформувати процес найму на державну службу у федеральних агентствах.

Отже, указом від 20 січня 2025 року засновано Департамент ефективності уряду для виконання президентської програми DOGE шляхом модернізації федеральних технологій і програмного забезпечення для максимального підвищення ефективності та продуктивності уряду.

Цифрову службу Сполучених Штатів (United States Digital Service, USDS) публічно перейменовано на Службу DOGE Сполучених Штатів (USDS). Вона створена при у Виконавчому офісі Президента США.

Нагадаємо, USDS було засновано за президента Барака Обами для оновлення певних державних сайтів і виконання окремих вказівок.

Як зазначається в указі, у Виконавчому офісі Президента США має бути призначений адміністратор USDS, який підпорядковується голові апарату Білого дому. Крім того, в рамках USDS, створено «Тимчасову організацію US DOGE Service». Тимчасова організація служби DOGE США очолюється адміністратором USDS, і вона займається просуванням 18-місячної програми DOGE Президента.

Дія тимчасової організації служби DOGE США припиняє свою дію 4 липня 2026 року.

Команди DOGE . Після консультації з USDS кожен керівник агентства створює у своїх відповідних агентствах команду DOGE, що складається щонайменше з 4-х співробітників, які можуть включати спеціальних державних службовців, найнятих або призначених протягом 30 днів з дати цього указу.

Керівники агентств обирають членів команди DOGE за погодженням з адміністратором USDS. Кожна команда DOGE зазвичай включає одного керівника групи DOGE, одного інженера, одного спеціаліста з кадрів і одного юриста. Керівники агенцій повинні забезпечити, щоб керівники команд DOGE координували свою роботу з USDS і консультували своїх відповідних керівників агенцій щодо виконання програми DOGE президента.

Адміністратор USDS розпочинає Ініціативу з модернізації програмного забезпечення для покращення якості та ефективності загальнодержавного програмного забезпечення, мережевої інфраструктури та систем інформаційних технологій (ІТ). Крім усього іншого, адміністратор USDS співпрацює з керівниками агентств, щоб сприяти взаємодії між мережами та системами агентств, забезпечувати цілісність даних і сприяти відповідальному збору та синхронізації даних.

Керівники агентств повинні вживати всіх необхідних заходів у координації з адміністратором USDS і в максимальному обсязі, що відповідає закону, щоб забезпечити повний і оперативний доступ USDS до всіх незасекречених записів агентства, систем програмного забезпечення та ІТ-систем.

Нагадаємо, як раніше зазначав Ілон Маск, більшість державних рішень щодо правозастосування та дискреційних витрат ухвалюються не демократично обраним президентом і навіть не його політичними призначенцями, а мільйонами необраних і непризначених державних службовців у державних установах, які вважають себе захищеними від звільнення завдяки гарантіям державної служби.

Отже, йдеться про три види реформ: скасування нормативних актів, скорочення чиновників та економію коштів.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп також підписав указ, за яким усі керівники департаментів і агенцій США, які відповідають за програми іноземної допомоги, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, міжнародним організаціям і підрядникам до перегляду таких програм на ефективність і відповідність зовнішній політиці США. Призупинення виплат відбудеться на 90 днів, доки не буде проведено аудит. Нагадаємо, що за питання виплат організаціям в іноземних країнах відповідає зокрема Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Автор: Наталя Мамченко

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