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Ілон Маск буде займатися скороченням держапарату у DOGE без Вівека Рамасвамі – Politico

17:29, 20 січня 2025
Рамасвамі покине DOGE, щоб балотуватися на посаду губернатора Огайо.
Ілон Маск буде займатися скороченням держапарату у DOGE без Вівека Рамасвамі – Politico
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Бізнесмен Вівек Рамасвамі, який разом з Ілоном Маском мав працювати над скороченням державного апарату США в Департаменті ефективності уряду (DOGE) вирішив вийти з DOGE. Про це повідомляє Politico.

«Рамасвамі, підприємець, якого новообраний президент Дональд Трамп запропонував спільно з Ілоном Маском керувати його зусиллями зі скорочення витрат, покидає ініціативу, щоб балотуватися на посаду губернатора Огайо, за словами близької до нього людини, якій дозволили говорити анонімно» - зазначає видання.

Відхід Рамасвамі розчищає шлях для Маска, головного донора та довіреної особи Трампа, керувати у DOGE.

Нагадаємо, що Маск та Рамасвамі є співголовами нового агентства, яке має на меті викорінити марнотратство державних коштів у США. 

Підприємці пообіцяли ліквідувати цілі державні установи через ініціативу DOGE, яку вони мають намір завершити до 4 липня 2026 року.

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп Ілон Маск

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Ілон Маск буде займатися скороченням держапарату у DOGE без Вівека Рамасвамі – Politico

Рамасвамі покине DOGE, щоб балотуватися на посаду губернатора Огайо.

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