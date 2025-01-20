Ілон Маск буде займатися скороченням держапарату у DOGE без Вівека Рамасвамі – Politico

Рамасвамі покине DOGE, щоб балотуватися на посаду губернатора Огайо.

Бізнесмен Вівек Рамасвамі, який разом з Ілоном Маском мав працювати над скороченням державного апарату США в Департаменті ефективності уряду (DOGE) вирішив вийти з DOGE. Про це повідомляє Politico.

«Рамасвамі, підприємець, якого новообраний президент Дональд Трамп запропонував спільно з Ілоном Маском керувати його зусиллями зі скорочення витрат, покидає ініціативу, щоб балотуватися на посаду губернатора Огайо, за словами близької до нього людини, якій дозволили говорити анонімно» - зазначає видання.

Відхід Рамасвамі розчищає шлях для Маска, головного донора та довіреної особи Трампа, керувати у DOGE.

Нагадаємо, що Маск та Рамасвамі є співголовами нового агентства, яке має на меті викорінити марнотратство державних коштів у США.

Підприємці пообіцяли ліквідувати цілі державні установи через ініціативу DOGE, яку вони мають намір завершити до 4 липня 2026 року.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.