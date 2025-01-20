Без «передайте за проїзд» – у маршрутках Чернівців оплату будуть приймати картою

Пасажири зможуть оплачувати проїзд банківською або транспортною карткою.

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У Чернівцях у маршрутних автобусах приватних перевізників встановили валідатори для безготівкової оплати проїзду. Про це повідомили у міському департаменті транспорту.

Зокрема, зазначається, що маршрут №3 переходить на електронний квиток.

«Департамент транспорту та окремих питань комунального господарства міської ради разом із КП "Чернівецьке тролейбусне управління" продовжує роботу над впровадженням електронного квитка на автобусних маршрутах, які обслуговують приватні перевізники», - пояснили у департаменті.

Таким чином, з 20 січня на маршруті №3 пасажири зможуть оплачувати проїзд:

банківською карткою;

транспортною карткою «Громадська».

Водночас у департаменті звертають увагу, що валідація пільгових транспортних карток буде доступна з березня.

Також оплата картою проїзду працює на маршрутах № 9-А, 10, 10-А, 19 та 39.

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