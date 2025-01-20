Дональд Трамп прибув до Білого дому

Джо Байден привітав новообраного президента.

Фото: CNN

Новообраний президент США Дональд Трамп після служби в єпископальній церкві Святого Іоанна прибув до Білого дому, де його привітав чинний президент Джо Байден разом із першою леді Джилл Байден, повідомляє CNN.

За традицією, обраний президент, віце-президент та їхні подружжя після ранкової служби відвідують Білий дім, де новообраний президент і чинний президент проводять коротку приватну зустріч. У цьому році, як очікується, Байден і Трамп разом з подружжями проведуть час за чаєм у Білому домі.

Традиційно президент, який залишає свою посаду, супроводжує нового президента до Капітолію на церемонію присяги.

«Судово-юридична газета» писала, яким буде розклад подій першого дня каденції. Крім того, опубліковано трансляцію.

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