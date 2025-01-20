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Дональд Трамп прибыл в Белый дом

17:33, 20 января 2025
Джо Байден поздравил новоизбранного президента.
Дональд Трамп прибыл в Белый дом
Фото: CNN
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп после службы в епископальной церкви Святого Иоанна прибыл в Белый дом, где его поздравил действующий президент Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден, сообщает CNN.

По традиции, избранный президент, вице-президент и их супруги после утренней службы посещают Белый дом, где новоизбранный президент и действующий президент проводят короткую частную встречу. В этом году, как ожидается, Байден и Трамп вместе с супругами проведут время за чаем в Белом доме.

Традиционно президент, покидающий свой пост, сопровождает нового президента в Капитолий на церемонию присяги.

«Судебно-юридическая газета» писала, каким будет расписание событий первого дня каденции. Кроме того, опубликована трансляция.

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США Дональд Трамп Джо Байден

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