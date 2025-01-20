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Інавгурація Дональда Трампа — онлайн-трансляція церемонії

17:15, 20 січня 2025
Дональд Трамп повернеться до Білого дому 20 січня після того, як складе присягу президента США.
Інавгурація Дональда Трампа — онлайн-трансляція церемонії
Фото: GettyImages
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У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп складе присягу 47-го президента Сполучених Штатів Америки.

Хоча Трамп переміг на виборах у листопаді 2024 року, офіційно 47-м президентом він стане після того, як вимовить: «Я урочисто присягаю, що буду сумлінно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів та повною мірою своїх сил підтримувати, охороняти і захищати конституцію Сполучених Штатів».

Інавгурація також передбачає музичні виступи, звернення лідера країни, під час яких він озвучує свої цілі на наступні чотири роки. Потім на гостей і учасників події чекають парад та інавгураційні бали.

Транслюватиме церемонію інавгурації наживо «Голос Америки» з перекладом українською мовою.

«Судово-юридична газета» писала, яким буде розклад подій першого дня каденції.

Зокрема, події дня розпочнуться з ранкової служби у єпископальній Церкві Святого Йоана неподалік Білого дому о 8-й ранку за місцевим часом (15-та за Києвом). Дональд Трамп і його дружина Меланія зустрінуться з 46-м президентом Джо Байденом і його дружиною Джилл на традиційному чаюванні.

Основні урочистості пройдуть у Конгресі США. Через несприятливу погоду частину заходів перенесли з Національної алеї до приміщення Конгресу та критої спортивної арени Capital One Arena, де зібралися тисячі глядачів.

Близько 12:00 за місцевим часом Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс складуть присягу. Після цього Трамп виступить із інавгураційною промовою.

Новий президент підпише перші укази та призначення на посади у президентській кімнаті Конгресу США. Також він візьме участь у традиційному інавгураційному обіді та провів огляд військових підрозділів біля Капітолія.

Далі відбудеться традиційний парад уздовж Пенсильванія-авеню перенесли до Capital One Arena, де Трамп виступить перед десятками тисяч людей.

День завершиться трьома інавгураційними балами, серед яких Liberty Ball та Бал головнокомандувача.

Новий президент у найближчі дні має підписати понад 100 указів. Очікується, що особливу увагу буде приділено імміграційній політиці, включаючи можливе введення надзвичайного стану через ситуацію на кордоні.

Крім того, Трамп планує визнати деякі наркокартелі іноземними терористичними організаціями та відновити дію Протоколу про захист мігрантів, відомого як політика «Залишайтеся в Мексиці».

У вівторок, 21 січня, Дональд Трамп завершить інавгураційну програму участю в традиційній молитві у Вашингтонському національному соборі.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв покласти край війні в Україні.

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США Дональд Трамп

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