Практика судів
  1. В Україні

У Києві завершили ремонт водогону, який було пошкоджено під час ракетної атаки 18 січня

09:25, 20 січня 2025
Комунальники замінили 9 метрів трубопроводу діаметром 700 мм.
У Києві завершили ремонт водогону, який було пошкоджено під час ракетної атаки 18 січня
Фото: kte.kmda.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київводоканал повідомив, що фахівці підприємства завершили ремонт водогону, пошкодженого під час суботньої ракетної атаки в Шевченківському районі.

Зазначається, що всього замінили 9 метрів трубопроводу діаметром 700 мм, засипали котлован та передали на асфальтування в ШЕУ Шевченківського району.

«Наразі частково обмежений рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка», -  сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що ранок у столиці 18 січня почався з вибухів, внаслідок атаки загинули 3 людей. 

Прокуратура показала наслідки обстрілу Києва. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила зупинення судового провадження стосовно обвинуваченого, який проходить військову службу, не можуть бути застосовані щодо засудженого в суді касаційної інстанції — ВС

Захисник указував, що засуджений на даний час проходить військову службу та не може з’явитися в судове засідання касаційного суду, у зв’язку із чим просив зупинити касаційне провадження на підставі статті 335 КПК.

Тестування кандидатів в апеляційні суди на рівень IQ завершене: цікаві нюанси та майбутні перспективи конкурсу

Незважаючи на оптимістичний результат тестування на когнітивні здібності, проблеми в конкурсі на посади суддів апеляційних судів нікуди не поділися.

Якщо суд доходить висновку, що закон суперечить Конституції, він його не застосовує, а застосовує безпосередньо норми Конституції, навіть якщо правовідносини виникли до рішення КСУ — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що якщо суд на будь-якій стадії судового процесу доходить висновку, що закон суперечить Конституції, він не застосовує такий закон, зокрема й до правовідносин, які виникли до рішення КСУ, яким положення закону визнані неконституційними, а застосовує норми Конституції як норми прямої дії.

Затримана добровільно розблокувала телефон на прохання поліцейських, тому тут немає втручання у таємницю спілкування – Верховний Суд

Захисник вказував, що засуджена, добровільно на прохання поліцейських розблокувавши телефон у день затримання, не надавала згоди на втручання в її приватне життя шляхом доступу до приватного листування.

У Раді вирішили відкласти реалізацію закону про передачу державі адміністрування домену GOV.UA

Закон про адміністрування домену GOV.UA державою мав бути реалізований у 2024 році, але депутати констатували, що його так і не виконано, тому варто перенести термін на 2026 рік

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України