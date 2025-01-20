У Києві завершили ремонт водогону, який було пошкоджено під час ракетної атаки 18 січня

Комунальники замінили 9 метрів трубопроводу діаметром 700 мм.

Фото: kte.kmda.gov.ua

Київводоканал повідомив, що фахівці підприємства завершили ремонт водогону, пошкодженого під час суботньої ракетної атаки в Шевченківському районі.

Зазначається, що всього замінили 9 метрів трубопроводу діаметром 700 мм, засипали котлован та передали на асфальтування в ШЕУ Шевченківського району.

«Наразі частково обмежений рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що ранок у столиці 18 січня почався з вибухів, внаслідок атаки загинули 3 людей.

Прокуратура показала наслідки обстрілу Києва.

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