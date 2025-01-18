Практика судів
  1. В Україні

Київ атакували балістикою — пошкоджено станцію метро, водогін, четверо загиблих, фото та відео

08:23, 18 січня 2025
Після обстрілу пошкоджено водогін, вхід до станції метро «Лук'янівська» та житловий будинок.
Київ атакували балістикою — пошкоджено станцію метро, водогін, четверо загиблих, фото та відео
Фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ранок у Києві почався з вибухів. Ворог вдарив по місту балістикою, зафіксовано пожежі внаслідок падіння уламків, наразі відомо про 4 загиблих. 

Начальник КМВА Тимур Ткаченко спочатку повідомив, що в Шевченківському районі столиці троє загиблих, але згодом додав, що вже четверо.

"У Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку. Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро Лукʼянівська. Її поки що закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", - уточнив мер Віталій Кличко.

Крім того, за його інформацією, у Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання.

Згодом ДСНС розповіли детальніше про наслідки атаки та показали фото.

"Ліквідовано загоряння трьох автомобілів. Десять автівок зазнали ушкоджень. Також є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано", - повідомили рятувальники.

Також ЗМІ публікують відео з наслідками обстрілу Києва. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Київ ракетний удар

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто залишився у конкурсі до Вищого антикорупційного суду – помічники суддів ВАКС, судді райсудів та адвокат

На п’ятнадцять вакантних посад суддів першої інстанції ВАКС залишилося 7 претендентів, а в Апеляційну палату ВАКС – жодного.

У Раді вирішили відкласти реалізацію закону про передачу державі адміністрування домену GOV.UA

Закон про адміністрування домену GOV.UA державою мав бути реалізований у 2024 році, але депутати констатували, що його так і не виконано, тому варто перенести термін на 2026 рік

Постанова слідчого про зупинення досудового розслідування не належить до рішень, які можуть бути оскаржені під час підготовчого судового засідання – Верховний Суд

Місцевий суд скасував постанову слідчого про зупинення досудового розслідування та оголошення в розшук підозрюваного як таку, що прийнята з порушенням КПК – що вирішив Верховний Суд.

Кабмін встановив, що усі прокурори САП підлягають бронюванню на 100%

Уряд вніс зміни до порядку бронювання, встановивши, що усі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мають право на бронювання.

Апеляційний суд необґрунтовано ототожнив факт ознайомлення з матеріалами захисника, як факт такого ознайомлення сторони захисту в цілому – Верховний Суд скасував рішення

Надання доступу до матеріалів досудового розслідування має індивідуальний характер і не може делегуватися захиснику – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео