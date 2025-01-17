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Реєстри Мін’юсту йдуть на технічні роботи — бронювання працівників у Дії тимчасово буде недоступне

22:04, 17 січня 2025
У Дії будуть тимчасово недоступні послуги, пов'язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР.
Реєстри Мін’юсту йдуть на технічні роботи — бронювання працівників у Дії тимчасово буде недоступне
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З 17 січня і до 8:00 20 січня в застосунку та на порталі "Дія" будуть недоступні послуги, повʼязані з ДРАЦС та ЄДР.  Причина - проведення технічних робіт з відновлення реєстрів ДРАЦС та ЄДР. Про це повідомили на сайті "Дії".

Не працюватимуть Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку Дія, а саме: 

  • Реєстрація ФОП, Дія.QR
  • Бронювання працівників 
  • Актові записи
  • Зимова підтримка (діти)
  • Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
  • Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
  • Допомога при усиновленні дитини
  • Допомога на дитину одинокій матері або батьку
  • Актові записи про зміну імені
  • Актові записи про народження
  • Актові записи про шлюб
  • Актові записи про розлучення
  • Свідоцтва про народження
  • Витяг про місце проживання дитини
  • Заява про субсидію

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. 

Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відновив роботу після кібератаки.

Ще ми повідомляли, що відновлено електронну взаємодію з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та Національною службою здоров’я України. 

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

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мінюст Дія

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