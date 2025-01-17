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Реестры Минюста идут на технические работы — бронирование работников в Дии временно будет недоступно

22:04, 17 января 2025
В Дии будут временно недоступны услуги, связанные с реестрами ГРАГС и ЕГР.
Реестры Минюста идут на технические работы — бронирование работников в Дии временно будет недоступно
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С 17 января и до 8:00 20 января в приложении и на портале "Дии" будут недоступны услуги, связанные с ГРАГС и ЕГР. Причина – проведение технических работ по восстановлению реестров ГРАГС и ЕГР.

Не будут работать Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, а также связанные с ним услуги на портале и в приложении Дия, а именно:

  • Регистрация ФЛП, Дия.QR
  • Бронирование работников
  • Актовые записи
  • Зимняя поддержка (дети)
  • Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
  • Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком
  • Помощь при усыновлении ребенка
  • Помощь на ребенка одинокой матери или отцу
  • Актовые записи об изменении имени
  • Актовые записи о рождении
  • Актовые записи о браке
  • Актовые записи о разводе
  • Свидетельства о рождении
  • Выписка о месте жительства ребенка
  • Заявление о субсидии

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

Реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей возобновил работу после кибератаки.

Еще мы сообщали, что возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

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минюст Дия

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