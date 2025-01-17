Реестры Минюста идут на технические работы — бронирование работников в Дии временно будет недоступно

С 17 января и до 8:00 20 января в приложении и на портале "Дии" будут недоступны услуги, связанные с ГРАГС и ЕГР. Причина – проведение технических работ по восстановлению реестров ГРАГС и ЕГР.
Не будут работать Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, а также связанные с ним услуги на портале и в приложении Дия, а именно:
Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.
Реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей возобновил работу после кибератаки.
Еще мы сообщали, что возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.
Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.
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