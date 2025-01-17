Главной темой Ставки была независимость Украины в оружии, — Зеленский

Президент Зеленский провел Ставку, посвященную производству отечественного оружия.

Президент Владимир Зеленский в традиционном обращении 17 января сообщил о заседании Ставки Верховного главнокомандующего, во время которой обсуждали независимость Украины в оружии, а именно производство дронов, ракетную программу, технологические компоненты для армии и прочее.

По его словам, государство работает над большими закупками и большими масштабами производства в Украине.

Зеленский также прокомментировал обстрел Кривого Рога, во время которого погибли 4 человека.

"Весь день продолжались спасательные работы сегодня в Кривом Роге после удара российской баллистики. Четыре человека были убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким. Четырнадцать человек были ранены, им оказана необходимая помощь. И таких ударов, таких потерь просто не было бы, если бы мы получили необходимые системы ПВО – системы, о которых мы давно говорим с партнерами и есть в мире", - сказал Президент.

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