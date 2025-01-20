Тестирование кандидатов в апелляционные суды на уровень их IQ завершено: интересные нюансы и перспективы конкурса

Несмотря на оптимистический результат тестирования на когнитивные способности, проблемы в конкурсе на должности судей апелляционных судов никуда не делись.

Фото: ВККС

Тестирование на выявление когнитивных способностей (IQ – тестирование), которое длилось с 8 по 17 января 2025 года в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей судов апелляционной инстанции, завершено.

20 и 22 января ВККС планирует утвердить результаты тестирования на IQ и обнародовать персональные достижения кандидатов.

Тестирование на когнитивные способности выявило несколько интересных нюансов.

Во-первых, практически с каждым днем ​​тестирования, результаты претендентов на должности судей становились все лучше – кандидаты на должности судей апелляционных административных судов вообще показали почти идеальный результат (проходной балл набрали более 80% претендентов в административные апелляции).

Во-вторых, заметно, что набрали проходной балл (и в целом показали высокие результаты) кандидаты, основательно готовившиеся к тестированию на IQ, вплоть до прохождения платных программ и курсов когнитивного тестирования.

Отметим, что эффективная подготовка к тестированию стала возможна благодаря тому, что этап тестирования на когнитивные способности стал слишком растянутым во времени. Напомним, что сначала, согласно решению ВККС, тестирование на IQ должно было состояться в начале ноября 2024 года. Впрочем, из-за технических проблем, возникших у компании – организатора, тестирование в ноябре фактически не состоялось. Затем ВККС ждала изменений в законодательство, которые позволили Комиссии снизить проходной балл за тестирование на IQ до 100 баллов (максимально возможное количество баллов – 145).

Таким образом, многие кандидаты смогли воспользоваться двумя месяцами неожиданного «простоя» и качественно подготовиться к тестированию.

В-третьих, кандидаты на должности судей организовали эффективную коммуникацию между собой относительно того, как успешно преодолеть барьер IQ – тестирования. Например, в социальных сетях были созданы группы, где разбирались наиболее сложные примеры тестовых заданий, а кандидаты, либо хорошо разбирающиеся в вопросах IQ – тестирования, либо уже удачно сдавшие тестирование, добровольно консультировали других участников конкурса.

В-четвертых, понижение проходного балла за тестирование со 108,75 до 100 баллов действительно дало результат, которого ожидала ВККС, и даже превзошло его. По имеющейся информации, в ВККС рассчитывали, что при наличии проходного балла именно в 100 баллов, на следующий этап конкурса пройдут около 60% претендентов на должности судей апелляционных судов. В реальности кандидаты показали гораздо лучшие результаты.

Таким образом, во время конкурса в апелляционные суды в целом удалось избежать катастрофы, которая в декабре постигла кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты (проходной балл за тестирование на IQ тогда составлял 108,75 балла).

В-пятых, тестирование не обошлось без парадоксов. Так, согласно уже декодированным результатам, зафиксирован случай, когда кандидат на должность судьи в декабре смог удачно сдать тестирование на IQ в рамках конкурса на должность судьи Апелляционной палаты ВАКС, однако уже в январе не смог набрать проходной балл во время конкурса в общие апелляционные суды.

Результаты по юрисдикциям

Наилучшие результаты во время тестирования на IQ продемонстрировали кандидаты на должности судей апелляционных административных судов.

В целом, результаты следующие:

тестирование на должности судей апелляционных административных судов – проходной балл набрали 80,15% кандидатов.

тестирование на должности судей апелляционных хозяйственных судов – проходной балл набрали 73,7% кандидатов.

тестирование на должности судей общих апелляционных судов по криминальной специализации – проходной балл набрали 72,5% кандидатов.

тестирование на должности судей общих апелляционных судов по гражданской специализации – проходной балл набрали 66,7% кандидатов.

Когда кандидаты будут выполнять практические задания

По данным ВККС, к следующему этапу конкурса – выполнению практического задания, после утверждения результатов IQ – тестирования, получат допуск 1 120 кандидатов.

Всего к участию в конкурсе, напомним, Комиссия допустила 1 836 желающих стать судьями апелляционных судов.

Выполнение практических заданий предварительно состоится:

общие апелляционные суды (гражданская специализация) – с 3 по 11 февраля

общие апелляционные суды (уголовная специализация) – с 12 по 21 февраля

апелляционные административные суды – 24-25 февраля

апелляционные хозяйственные суды – 26-27 февраля

Главная проблема конкурса

Ключевая проблема конкурса на должности судей апелляционных судов, как и в случае с конкурсом в ВАКС и АП ВАКС, в настоящее время состоит в не слишком большом количестве кандидатов на должности судей.

Сейчас на 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов (гражданская и уголовная специализации) есть 917 претендентов, то есть пока что есть 2,16 кандидата на одну вакантную должность судьи.

Значительно хуже ситуация с конкурсом в апелляционные административные и хозяйственные суды.

На 67 вакантных должностей судей в апелляционных административных судах остается 105 претендентов, то есть только 1,57 кандидата на одну вакантную должность.

Наконец, на 58 вакантных должностей судей в апелляционных хозяйственных судах есть всего 98 претендентов, то есть 1,69 кандидата на одну вакантную должность.

После выполнения практического задания количество кандидатов на должности судей апелляционных судов, очевидно, еще уменьшится.

Кандидатов, которые успешно преодолеют этап выполнения практического задания, будут ждать собеседования с членами ВККС и, возможно, негативные выводы от Общественного совета добропорядочности.

В итоге может произойти так, что на одну вакантную должность судьи в некоторых юрисдикциях будет только по одному претенденту.

Автор: Вячеслав Хрипун

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