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В приложении Армия+ появились три новых рапорта

20:40, 17 января 2025
В Армия+ появились рапорты на прием и сдачу должности и отпуск по беременности.
В приложении Армия+ появились три новых рапорта
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В Министерстве обороны сообщили, что в приложении Армия+ появилась возможность подачи трех новых рапортов: на прием и сдачу должности, а также на отпуск по беременности. Таким образом, их общее количество в приложении увеличилось до 22.

В ведомстве отметили, что рапорты на прием и сдачу должности являются одними из 20 самых популярных в армии. Это краткие рапорты, по которым человек должен подтвердить, что согласен принять или сдать должность.

Онлайн-формат подачи таких рапортов значительно упростит рутину военных: как делопроизводителям, так и сдающим или принимающим должность. А для частей, которые находятся на линии боевого столкновения, это не очень удобно, ведь военному нужно было покидать позицию, ехать несколько десятков километров в делопроизводство, чтобы просто что-то подтвердить.

«Постепенно продолжаем добавлять новые рапорты в Армию+, чтобы уменьшить бумажную работу. Переносим все формальности, которые следует писать от руки, в электронный формат. Берем ценное время военных и вытаскиваем из него всего несколько минут на заполнение онлайн-рапорта, а не несколько часов на письма А4», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Кроме того, расширились возможности для скорейшего запроса на отпуск. Теперь благодаря новому рапорту его можно получить в связи с беременностью и родами. В таком отпуске дается 126 дней – 70 до родов и 56 после. Отпуск можно продлить еще на 14 дней, если родилось 2 детей или больше. Все выплаты сохраняются.

Рапорт на отпуск по беременности сэкономит время военнослужащим. Екатерина Черногоренко добавила, что в будущем планируется добавить рапорты по всем основаниям, которые дают право на отпуск защитникам и защитницам.

Загрузить новую версию "Армия+" можно в Play Market и App Store.

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ВСУ военная служба Армия+

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