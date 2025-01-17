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У застосунку Армія+ з’явились три нові рапорти

20:40, 17 січня 2025
В Армія+ з’явились рапорти на приймання і здавання посади та відпустку у звʼязку з вагітністю.
У застосунку Армія+ з’явились три нові рапорти
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У Міністерстві оборони повідомили, що у застосунку Армія+ з’явилась можливість подачі трьох нових рапортів: на приймання та здавання посади, а також на відпустку у звʼязку з вагітністю. Таким чином, їх загальна кількість у застосунку збільшилася до 22.

У відомстві зазначили, що рапорти на приймання та здавання посади є одними із 20 найпопулярніших  у війську. Це короткі рапорти, якими людина має підтвердити, що згодна прийняти чи здати посаду.

Онлайн-формат подачі таких рапортів значно спростить рутину військових: як діловодам, так і тим, хто здає чи приймає посаду. А для частин, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, це не дуже зручно, адже військовому потрібно було покидати позицію, їхати кілька десятків кілометрів до діловодства, щоб просто щось підтвердити. 

«Поступово продовжуємо додавати нові рапорти в Армія+, щоб зменшити паперову роботу. Переносимо всі формальності, які треба писати від руки, в електронний формат. Бережемо цінний час військових і витягуємо з нього усього кілька хвилин на заповнення онлайн-рапорту, а не кілька годин на листи А4», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Крім того, розширилися можливості для швидкого запиту на відпустку. Тепер завдяки новому рапорту її можна отримати у зв’язку із вагітністю та пологами. У такій відпустці дається 126 днів — 70  до пологів і 56 після. Відпустку можна продовжити ще на 14 днів, якщо народилося 2 дітей або більше. Усі виплати зберігаються.

Рапорт на відпустку у зв’язку з вагітністю заощадить час військовослужбовицям. Катерина Черногоренко додала, що у майбутньому планується додати рапорти на всі підстави, які дають право на відпустку захисникам і захисницям. 

Завантажити нову версію "Армія+" можна у Play Market та App Store.

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ЗСУ військова служба Армія+

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