ІQ-тест в апеляційні суди – кандидатам необхідно набрати мінімум 100 балів зі 145

Тестування на когнітивні здібності для кандидатів в апеляційні суди відбудеться з 8 по 17 січня 2025 року.

Джерело фото - ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 20 грудня 2024 року повідомила про визначення середньо допустимого балу за тестування когнітивних здібностей у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Кандидати на посади суддів, щоб пройти до наступного етапу конкурсу, мають набрати за ІQ-тест мінімум 100 балів зі 145 балів.

Нагадаємо, що під час дії попередньої редакції закону необхідно було набрати 108,75 бали зі 145 балів.

Також ВККС визначила дати складання ІQ-тесту:

8-10 січня 2025 року тестування на когнітивні здібності складатимуть кандидати на посади суддів загальних апеляційних судів з цивільної спеціалізації.

10-15 січня 2025 року тестування на когнітивні здібності складатимуть кандидати на посади суддів загальних апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.

16 січня 2025 року тестування на когнітивні здібності складатимуть кандидати на посади суддів апеляційних судів з адміністративної спеціалізації.

16-17 січня 2025 року тестування на когнітивні здібності складатимуть кандидати на посади суддів апеляційних судів з господарської спеціалізації.

Нагадаємо, що 4-5 листопада кандидати на посади суддів апеляційних судів вже намагалися скласти ІQ-тест. Однак через технічні проблеми тестування тоді було зупинене, а його результати анульовані.

Автор В’ячеслав Хрипун

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