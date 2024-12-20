ІQ-тест в апеляційні суди – кандидатам необхідно набрати мінімум 100 балів зі 145

Вища кваліфікаційна комісія суддів 20 грудня 2024 року повідомила про визначення середньо допустимого балу за тестування когнітивних здібностей у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.
Кандидати на посади суддів, щоб пройти до наступного етапу конкурсу, мають набрати за ІQ-тест мінімум 100 балів зі 145 балів.
Нагадаємо, що під час дії попередньої редакції закону необхідно було набрати 108,75 бали зі 145 балів.
Також ВККС визначила дати складання ІQ-тесту:
8-10 січня 2025 року тестування на когнітивні здібності складатимуть кандидати на посади суддів загальних апеляційних судів з цивільної спеціалізації.
10-15 січня 2025 року тестування на когнітивні здібності складатимуть кандидати на посади суддів загальних апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.
16 січня 2025 року тестування на когнітивні здібності складатимуть кандидати на посади суддів апеляційних судів з адміністративної спеціалізації.
16-17 січня 2025 року тестування на когнітивні здібності складатимуть кандидати на посади суддів апеляційних судів з господарської спеціалізації.
Нагадаємо, що 4-5 листопада кандидати на посади суддів апеляційних судів вже намагалися скласти ІQ-тест. Однак через технічні проблеми тестування тоді було зупинене, а його результати анульовані.
Автор В’ячеслав Хрипун
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