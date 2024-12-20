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IQ-тест в апелляционные суды – кандидатам необходимо набрать минимум 100 баллов из 145

17:01, 20 декабря 2024
Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды состоится с 8 по 17 января 2025 года.
IQ-тест в апелляционные суды – кандидатам необходимо набрать минимум 100 баллов из 145
Источник фото - ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 20 декабря 2024 года сообщила об определении средне допустимого балла за тестирование когнитивных способностей в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Кандидаты на должности судей, чтобы пройти в следующий этап конкурса, должны набрать за IQ-тест минимум 100 баллов из 145 баллов.

Напомним, что во время действия предыдущей редакции закона необходимо было набрать 108,75 балла из 145 баллов.

Также ВККС определила новые даты IQ-теста:

8-10 января 2025 года тестирование на когнитивные способности будут сдавать кандидаты на должности судей общих апелляционных судов по гражданской специализации.

10-15 января 2025 года тестирование на когнитивные способности будут сдавать кандидаты на должности судей общих апелляционных судов по уголовной специализации.

16 января 2025 года тестирование на когнитивные способности будут сдавать кандидаты на должности судей апелляционных судов по административной специализации.

16-17 января 2025 года тестирование на когнитивные способности будут сдавать кандидаты на должности судей апелляционных судов по хозяйственной специализации.

Напомним, что 4-5 ноября кандидаты на должности судей апелляционных судов уже пытались сдать IQ-тест. Однако из-за технических проблем тестирование тогда было остановлено, а его результаты аннулированы.

Автор Вячеслав Хрипун

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суд судья ВККС

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