В Минюсте разъяснили нотариусам вопросы использования спецбланков нотариальных документов

В Минюсте отметили, что разрешается передача специальных бланков нотариальных документов между нотариусами, в том числе вне нотариального округа, с составлением акта приема-передачи в двух экземплярах, заверенная подписью и печатью одного из нотариусов.

Фото: npu.ua

Министерство юстиции Украины разъяснило для нотариусов вопрос использования специальных бланков нотариальных документов.

Несвоевременное внесение данных:

Согласно положениям подпунктов 6, 7 пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от 28.02.2022 № 164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения» нотариусам разрешено совершать нотариальные действия с использованием специальных бланков нотариальных документов с возможностью несвоевременного специальных бланков.

«Таким образом, учитывая кибератаку россиян, территориальные органы Министерства юстиции не должны применять меры воздействия, установленные законодательством, к нотариусам за несвоевременное внесение или невнесение сведений о расходовании бланков в Единый реестр», - заявили в Минюсте.

Передача специальных бланков:

Согласно подпункту 6 пункта 1 Постановления № 164, разрешается передача специальных бланков нотариальных документов между нотариусами, в том числе вне нотариального округа, с составлением акта приема-передачи в двух экземплярах, заверенная подписью и печатью одного из нотариусов.

Копия экземпляра (для электронной копии с наложенными квалифицированными электронными подписями нотариусов или одного из них) подается в ГП Национальные информационные системы в течение 2 рабочих дней.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости.

Кроме того, вице-премьер по вопросам евроинтеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Также Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Добавим, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Вместе с тем, Министерство юстиции Украины 20 декабря опубликовало письмо, в котором разъяснило, как будет происходить совершение нотариальных действий в условиях кибератаки на государственные и единые реестры.

Еще в Министерстве юстиции издали официальное разъяснение, что делать с регистрацией рождений и бракосочетаний в условиях неработающих реестров.

Кроме того, работа автоматизированной системы исполнительного производства временно приостановлена, но не работа исполнителей.

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