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Украина предоставила США доказательства использования западных технологий в российских дронах

18:11, 20 декабря 2024
Украина передала серийные номера и анализ западной электроники, найденной в российских БПЛА.
Украина предоставила США доказательства использования западных технологий в российских дронах
Фото: Минобороны
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Украинские военные эксперты передали американским коллегам доказательства использования западных электронных компонентов в российском оружии, которое применяется для ударов по гражданской инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны.

Главная инспекция Министерства обороны Украины совместно с Технической инспекцией МОУ наладили системное сотрудничество с Офисом Генерального инспектора Министерства обороны США. Встречи направлены на контроль безопасности помощи ВСУ и создание санкционной политики в отношении иностранных компаний, чья продукция оказывается в российском вооружении.

Во время одной из таких встреч представители научно-исследовательского учреждения ВСУ представили для Службы уголовных расследований США подробный анализ импортируемой электроники в российской технике. В частности, были исследованы российские БПЛА типа «Орлан-10», в которых идентифицировали:

  • системы наведения;
  • навигационные модули;
  • блоки управления;
  • вычислительные устройства.

Украинская сторона передала серийные номера, фотоматериалы, информацию о странах происхождения и компаниях-производителях.

Американская сторона выразила заинтересованность в материалах и подчеркнула важность подобного сотрудничества, которое базируется на Меморандуме о взаимопонимании между инспекционными службами оборонных ведомств США и Украины. Эти встречи будут способствовать усилению санкционного давления и прекращению поставок западных технологий, которые могут быть использованы в военных преступлениях.

«Продукция западных производителей электроники фактически используется Россией для совершения военных преступлений, нарушения международного права и осуществления террористических ударов по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины. Раскрытие путей поставки подсанкционных товаров от производителя в руки убийц - задача для всех демократических стран мира», - заявил полковник заместитель начальника Технической инспекции МОУ Олег Лавров.

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США россия оружие война Минобороны

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