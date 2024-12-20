Україна надала США докази використання західних технологій у російських дронах

Україна передала серійні номери та аналіз західної електроніки, знайденої в російських БПЛА.

Фото: Міноборони

Українські військові експерти передали американським колегам докази використання західних електронних компонентів у російській зброї, яка застосовується для ударів по цивільній інфраструктурі України, повідомили в Міноборони.

Головна інспекція Міністерства оборони України спільно з Технічною інспекцією МОУ налагодили системну співпрацю з Офісом Генерального інспектора Міністерства оборони США. Зустрічі спрямовані на контроль безпекової допомоги ЗСУ та створення санкційної політики щодо іноземних компаній, чия продукція виявляється в російському озброєнні.

Під час однієї з таких зустрічей представники науково-дослідної установи ЗСУ представили для Служби кримінальних розслідувань США докладний аналіз імпортованої електроніки в російській техніці. Зокрема, було досліджено російські БПЛА типу «Орлан-10», в яких ідентифікували:

системи наведення;

навігаційні модулі;

блоки керування;

обчислювальні пристрої.

Українська сторона передала серійні номери, фотоматеріали, інформацію про країни походження та компанії-виробники.

Американська сторона висловила зацікавленість у матеріалах та наголосила на важливості подібної співпраці, яка базується на Меморандумі про взаєморозуміння між інспекційними службами оборонних відомств США та України. Ці зустрічі сприятимуть посиленню санкційного тиску та припиненню постачання західних технологій, які можуть бути використані у воєнних злочинах.

«Продукція західних виробників електроніки фактично використовується росією для скоєння воєнних злочинів, порушення міжнародного права та здійснення терористичних ударів по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України. Розкриття шляхів постачання підсанкійних товарів від виробника до рук вбивць – завдання для всіх демократичних країн світу», – заявив полковник заступник начальника Технічної інспекції МОУ Олег Лавров.

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