Норвегія виділить понад $230 мільйонів на військову допомогу Україні

$85 млн підуть на радари та системи РЕБ.

Фото: mil.in.ua

Норвегія оголосила про надання $232,5 мільйона на військову підтримку України через Міжнародний фонд для України (International Fund for Ukraine), який координує Міністерство оборони Великої Британії. Про це повідомляє прес-служба уряду Норвегії.

Фінансування спрямоване на кілька ключових напрямів:

Військово-морські сили: $115 мільйонів на обладнання, зокрема малі катери, розвідувальні дрони, надводні безпілотники та засоби протимінної боротьби.

Протиповітряна оборона: $85 мільйонів на радари, обладнання для маскування та системи радіоелектронної боротьби з дронами.

Підтримка критичних систем: $32,5 мільйона на запчастини та обслуговування обладнання, раніше переданого Україні.

«Війна в Україні триває, і потреба у військовому обладнанні залишається критичною», – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Фонд International Fund for Ukraine є додатковим механізмом фінансування військової допомоги, очолюваним Великою Британією. До його складу входять Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Литва, а також Австралія, Ісландія та Нова Зеландія.

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