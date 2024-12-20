Норвегія виділить понад $230 мільйонів на військову допомогу Україні

Норвегія оголосила про надання $232,5 мільйона на військову підтримку України через Міжнародний фонд для України (International Fund for Ukraine), який координує Міністерство оборони Великої Британії. Про це повідомляє прес-служба уряду Норвегії.
Фінансування спрямоване на кілька ключових напрямів:
«Війна в Україні триває, і потреба у військовому обладнанні залишається критичною», – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Фонд International Fund for Ukraine є додатковим механізмом фінансування військової допомоги, очолюваним Великою Британією. До його складу входять Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Литва, а також Австралія, Ісландія та Нова Зеландія.
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