На Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали органи системи правосуддя, фото

Ворог завдав артилерійських ударів по Херсонщині.

Фото: sso.court.gov.ua

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У п’ятницю, 20 грудня, внаслідок арт-ударів постраждали органи системи правосуддя Херсонщини. Про це повідомив офіційний сайт Служби судової охорони.

«Внаслідок терористичних атак пошкоджено понад 30 вікон та віконних рам та фасад адміністративної будівлі», - заявили у ССО.

Також там додали, що постраждалих серед працівників судових установ та співробітників Служби судової охорони немає.

Фото: sso.court.gov.ua

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