Закон про скасування підвищення податків «заднім числом» не підписано, тож чинним лишається закон про підвищення з 1 жовтня

Станом на 20 грудня Президент так і не підписав закон про скасування оподаткування «заднім числом». Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 9319, яким внесла зміни до Податкового кодексу на виправлення проблем, які спричинив закон №4015-ІХ про «історичне» підвищення податків, що набув чинності 1 грудня.
Цей так званий «ресурсний» закон 11416-д був прийнятий в жовтні, а підписаний Президентом лише наприкінці листопада. Врешті втратила і правовий сенс норма, яка передбачала підвищення податків «заднім числом» з 1 жовтня.
Отже, відповідні «зміни на зміни» були внесені за допомогою поправок до другого читання до іншого закону «щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (законопроект 9319).
Як пояснив після прийняття законопроект 9319 голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев, виправлення недоліків «ресурсного» закону про підвищення податків, яке 4 грудня прийняв парламент, полягає у наступному:
«Важливо, що ці зміни будуть застосовуватися з дня набрання чинності «ресурсним» Законом, тобто з 1 грудня 2024 року» - додав Гетманцев.
Також, як писала «Судово-юридична газета», мобілізовані адвокати та інші самозайняті особи завдяки цим змінам мали б звільнятися від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору Втім, ці «зміни на зміни» не набули чинності, бо їх не підписав Глава держави. Відповідний законопроект був спрямований на підпис Президенту 9 грудня.
Перший заступник голови податкового Комітету Ради Ярослав Железняк зазначив, що оскільки виправлення податкового закону, яке було зроблено законопроектом 9319, не набуло чинності, то зараз діє норма про «заднє число».
«Враховуючи, що сьогодні 20 грудня, то це стає вже проблемою для ФОПів, особливо 1-2 групи» - зазначив він.
В свою чергу, Данило Гетманцев зазначив, що «дуже багато запитань про підписання законопроекту 9319 та норми щодо перенесення введення ВЗ для платників єдиного податку з 1 січня 2025 року».
«Перше. Нагадаю всім, що я не підписую закони. Остаточне рішення щодо підписання або не підписання приймає виключно Президент.
Друге. Я не впливаю на підписання або не підписання законопроектів Президентом, але можу поділитися своїм прогнозом.
Мій прогноз, - законопроект буде підписаний (дату назвати не можу, бо не знаю), тобто зобовʼязання ФОПів із сплати ВЗ виникнуть з 1 січня 2025 року.
Третє. Рішення довіряти моїм прогнозам чи ні ви приймаєте самостійно. Поки що, ті хто мені довіряв, не скаржилися» - сказав він.
Автор: Наталя Мамченко
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