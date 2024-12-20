Закон про скасування підвищення податків «заднім числом» не підписано, тож чинним лишається закон про підвищення з 1 жовтня

Верховна Рада прийняла закон, який скасовував підвищення податків «заднім числом» 4 грудня, але станом на 20 грудня він не підписаний, що може призвести до плутанини.

Фото: Верховна Рада України

Станом на 20 грудня Президент так і не підписав закон про скасування оподаткування «заднім числом». Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 9319, яким внесла зміни до Податкового кодексу на виправлення проблем, які спричинив закон №4015-ІХ про «історичне» підвищення податків, що набув чинності 1 грудня.

Цей так званий «ресурсний» закон 11416-д був прийнятий в жовтні, а підписаний Президентом лише наприкінці листопада. Врешті втратила і правовий сенс норма, яка передбачала підвищення податків «заднім числом» з 1 жовтня.

Отже, відповідні «зміни на зміни» були внесені за допомогою поправок до другого читання до іншого закону «щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (законопроект 9319).

Як пояснив після прийняття законопроект 9319 голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев, виправлення недоліків «ресурсного» закону про підвищення податків, яке 4 грудня прийняв парламент, полягає у наступному:

скасування оподаткування заднім числом (тобто, воно буде не з 1 жовтня)

для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року

для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року)

передбачено надання пільг по військовому збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком

передбачено скасування військового збору для е-резидентів

можливість зарахування сплаченого ФОП військового збору в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнюючі положення.

«Важливо, що ці зміни будуть застосовуватися з дня набрання чинності «ресурсним» Законом, тобто з 1 грудня 2024 року» - додав Гетманцев.

Також, як писала «Судово-юридична газета», мобілізовані адвокати та інші самозайняті особи завдяки цим змінам мали б звільнятися від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору Втім, ці «зміни на зміни» не набули чинності, бо їх не підписав Глава держави. Відповідний законопроект був спрямований на підпис Президенту 9 грудня.

Перший заступник голови податкового Комітету Ради Ярослав Железняк зазначив, що оскільки виправлення податкового закону, яке було зроблено законопроектом 9319, не набуло чинності, то зараз діє норма про «заднє число».

«Враховуючи, що сьогодні 20 грудня, то це стає вже проблемою для ФОПів, особливо 1-2 групи» - зазначив він.

В свою чергу, Данило Гетманцев зазначив, що «дуже багато запитань про підписання законопроекту 9319 та норми щодо перенесення введення ВЗ для платників єдиного податку з 1 січня 2025 року».

«Перше. Нагадаю всім, що я не підписую закони. Остаточне рішення щодо підписання або не підписання приймає виключно Президент.

Друге. Я не впливаю на підписання або не підписання законопроектів Президентом, але можу поділитися своїм прогнозом.

Мій прогноз, - законопроект буде підписаний (дату назвати не можу, бо не знаю), тобто зобовʼязання ФОПів із сплати ВЗ виникнуть з 1 січня 2025 року.

Третє. Рішення довіряти моїм прогнозам чи ні ви приймаєте самостійно. Поки що, ті хто мені довіряв, не скаржилися» - сказав він.

Автор: Наталя Мамченко

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