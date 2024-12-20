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У МЗС заявили, що вже відома дата приїзду до Києва спецпредставника Трампа з питань України Келлога

16:14, 20 грудня 2024
Георгій Тихий заявив, що дата приїзду Кіта Келлога відома, втім, з міркувань безпеки наразі її не озвучують.
У МЗС заявили, що вже відома дата приїзду до Києва спецпредставника Трампа з питань України Келлога
Фото: radiosvoboda.org
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Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що відомство залучене до підготовки візиту спецпредставника новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога, пише Радіо Свобода.

За його словами, дата відома, втім, з міркувань безпеки наразі її не озвучують.

«Попередньо визначена дата цього візиту. Дату я називати не буду з безпекових міркувань, але можу підтвердити, що ми чекаємо на генерала Келлога в Україні, будемо раді раді його приймати», – сказав Тихий.

Від також додав, що у Києві будуть раді з ним провести дискусію та донести інформацію з українського боку.

«Будемо раді (...) донести свою точку зору, насамперед інформацію з українського боку, яку важливо враховувати при розробці бачення новою командою шляхів до досягнення справедливого миру», – зазначив речник МЗС.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив візит до України Кіта Келлога з команди Трампа.

Зауважимо, що раніше Кіт Келлог в ефірі Fox News заявив, що думає, що і Україна, і РФ готові говорити про мир через виснаження.

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