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Спецпредставник Трампа Кіт Келлог думає, що і Україна, і РФ готові говорити про мир через виснаження

20:34, 18 грудня 2024
За словами генерала, нинішня ситуація характеризується війною на виснаження.
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог думає, що і Україна, і РФ готові говорити про мир через виснаження
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Майбутній представник обраного президента США Дональда Трампа по Україні,генерал-лейтенант Кіт Келлог в ефірі Fox News заявив, що думає, що і Україна, і РФ готові говорити про мир через виснаження.

«Після 1000 днів війни … найбільшої та найдовшої з часів Другої світової війни, настав час їй закінчитися. Я вірю, що президент Трамп виконає цю обіцянку, яку він дав Америці та світу», - заявив Кіт Келлог.

За словами генерала, нинішня ситуація характеризується війною на виснаження.

«Уявіть бій у клітці. У вас є два бійці, і обидва хочуть зупинитись. Вам потрібен рефері, щоб їх розділити. І я думаю, що президент Дональд Трамп може це зробити», - заявив Келлог в ефірі Fox Business.

Зазначимо, що спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог на початку січня планує відвідати Київ і кілька інших європейських столиць.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп усвідомлює неприпустимість для України капітуляції або заморожування війни. Глава держави зазначив, що Трамп демонструє бажання швидко знайти рішення для врегулювання конфлікту, проте поки не володіє всією необхідною інформацією.

Водночас Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що реальні переговори про сталий мир можуть початися лише тоді, коли у Росії не залишиться ресурсів для продовження війни.

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США Україна війна

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