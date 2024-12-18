До меморандуму про зменшення лімітів на перекази і боротьби з «дроп-схемами» приєдналися ще 23 банки

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», низка провідних банків, зокрема Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Monobank підписали меморандум, за яким вводяться ліміти на перекази та детальне вивчення клієнтів з присвоєнням їм різних категорій «ризиковості».
Асоціація українських банків (АУБ), яка організувала зустріч із топ-менеджментом провідних банків та фінансових компаній України, під час якої учасники обговорили спільні кроки щодо протидії злочинним схемам, відомим як «дроп-схеми», повідомила, що до Меморандуму приєдналися ще 23 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами.
Серед яких:
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