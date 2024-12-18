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До меморандуму про зменшення лімітів на перекази і боротьби з «дроп-схемами» приєдналися ще 23 банки

20:14, 18 грудня 2024
До Меморандуму приєдналися ще 23 банки та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами.
До меморандуму про зменшення лімітів на перекази і боротьби з «дроп-схемами» приєдналися ще 23 банки
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», низка провідних банків, зокрема Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Monobank підписали меморандум, за яким вводяться ліміти на перекази та детальне вивчення клієнтів з присвоєнням їм різних категорій «ризиковості».

Асоціація українських банків (АУБ), яка організувала зустріч із топ-менеджментом провідних банків та фінансових компаній України, під час якої учасники обговорили спільні кроки щодо протидії злочинним схемам, відомим як «дроп-схеми», повідомила, що до Меморандуму приєдналися ще 23 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами.

 Серед яких:

  1. АТ «Укрексімбанк»
  2. АБ "УКРГАЗБАНК"
  3. АТ "КРИСТАЛБАНК"
  4. АТ "КБ "ГЛОБУС"
  5. ПАТ "МТБ БАНК"
  6. АТ "АБ "РАДАБАНК"
  7. АТ "Ідея Банк"
  8. АТ "АЛЬТБАНК"
  9. АТ "Банк Альянс"
  10. АТ "ЄПБ"
  11. АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
  12. АТ "Полікомбанк"
  13. АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
  14. АТ «Український банк реконструкції та розвитку»
  15. АТ "ОКСІ БАНК"
  16. АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
  17. АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
  18. ТОВ "НоваПей" (NovaPay)
  19. АТ "ПроКредит Банк"
  20. АТ "Комінбанк"
  21. АТ "Правекс банк"
  22. ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay)
  23. АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
  24. АТ "СЕНС БАНК"
  25. АТ "СКАЙ-БАНК"

 

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Нацбанк банк

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