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К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы и борьбе с «дроп-схемами» присоединились еще 23 банка

20:14, 18 декабря 2024
К Меморандуму присоединились еще 23 банка и 2 финансовые компании, являющиеся также платежными системами.
К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы и борьбе с «дроп-схемами» присоединились еще 23 банка
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ряд ведущих банков, в частности Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Monobank подписали меморандум, по которому вводятся лимиты на переводы и детальное изучение клиентов с присвоением им различных категорий «рисковости».

Ассоциация украинских банков (АУБ), которая организовала встречу с топ-менеджментом ведущих банков и финансовых компаний Украины, в ходе которой участники обсудили совместные шаги по противодействию преступным схемам, известным как «дроп-схемы», сообщила, что к Меморандуму присоединились еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании, являющиеся также платежными системами.

 Среди которых:

  1. АО «Укрэксимбанк»
  2. АБ "УКРГАЗБАНК"
  3. АО "КРИСТАЛБАНК"
  4. АО "КБ "ГЛОБУС"
  5. ПАО "МТБ БАНК"
  6. АО "ОБ "РАДАБАНК"
  7. АО "Идея Банк"
  8. АО "АЛЬТБАНК"
  9. АО "Банк Альянс"
  10. АО "ЕПБ"
  11. АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ"
  12. АО "Поликомбанк"
  13. АО "БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ"
  14. АО «Украинский банк реконструкции и развития»
  15. АО "ОКСИ БАНК"
  16. АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
  17. АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
  18. ООО "НоваПэй" (NovaPay)
  19. АО "ПроКредит Банк"
  20. АО "Коминбанк"
  21. АО "Правэкс банк"
  22. ООО "ФК "ЕВО" (RozetkaPay)
  23. АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"
  24. АО "СЕМС БАНК"
  25. АО "СКАЙ-БАНК"

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