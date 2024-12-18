К меморандуму об уменьшении лимитов на переводы и борьбе с «дроп-схемами» присоединились еще 23 банка

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ряд ведущих банков, в частности Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Monobank подписали меморандум, по которому вводятся лимиты на переводы и детальное изучение клиентов с присвоением им различных категорий «рисковости».
Ассоциация украинских банков (АУБ), которая организовала встречу с топ-менеджментом ведущих банков и финансовых компаний Украины, в ходе которой участники обсудили совместные шаги по противодействию преступным схемам, известным как «дроп-схемы», сообщила, что к Меморандуму присоединились еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании, являющиеся также платежными системами.
Среди которых:
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