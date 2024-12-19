На должности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия объявят дополнительный конкурс

В Совете правосудия считают, что Служба дисциплинарных инспекторов должна работать в полном составе.

Заседание Конкурсной комиссии 12 августа 2024 года Источник фото: ВСП

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В Высшем совете правосудия анонсировали оглашение дополнительного конкурса на вакантные должности инспекторов Службы дисциплинарных инспекторов.

Об этом сообщила член Высшего совета правосудия и профильной Конкурсной комиссии Елена Ковбий.

Как отметила Елена Ковбий, в ноябре Высший совет правосудия назначил на должности 21 дисциплинарного инспектора.

Однако, по мнению Совета правосудия, Служба дисциплинарных инспекторов должна работать в полном составе – 24 инспектора.

Таким образом, вскоре Конкурсная комиссия возобновит свою работу.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 28 ноября 2024 года ВСП назначила на должности 21 дисциплинарного инспектора. При этом еще три кандидата отказались от рассмотрения своих кандидатур.

Автор: Вячеслав Хрипун

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