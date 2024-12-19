Верховная Рада одобрила законопроект о запрете изъятия органов для трансплантации у погибших военных

Парламент принял в первом чтении законопроект о запрете изъятия органов и других анатомических материалов для трансплантации у военнослужащих, а также у лиц, погибших в результате применения мер принуждения со стороны силовых структур.Верховная Рада 18 декабря приняла за основу законопроект 9558 об усовершенствовании организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации. Он был внесен в августе 2023 года. Законопроект предлагает дополнить законодательство нормой о том, что запрещается извлечение анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у умерших лиц, относящихся к: • лицам, погибшим в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур, уполномоченных законами или другими нормативно-правовыми актами использовать и применять меры принуждения; • лицам из составляющих сил обороны и сил безопасности, погибших при выполнении ими своих обязанностей из-за повреждений в результате военных (боевых) действий в Украине или

Верховная Рада 18 декабря приняла за основу законопроект 9558 об усовершенствовании организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации. Он был внесен в августе 2023 года.

Законопроект предлагает дополнить законодательство нормой о том, что запрещается извлечение анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у умерших лиц, относящихся к:

лицам, погибшим в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур, уполномоченных законами или другими нормативно-правовыми актами использовать и применять меры принуждения;

лицам из составляющих сил обороны и сил безопасности, погибших при выполнении ими своих обязанностей из-за повреждений в результате военных (боевых) действий в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» .

Сейчас в отношении военнослужащих такой запрет действует только касательно тех, кто участвовал в АТО в Донецкой и Луганской областях.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект должен уточнить положения, касающиеся запрета изъятия анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у служащих военных формирований и правоохранительных органов, или их соединений, воинских частей для обеспечения защиты безопасности погибших при исполнении ими своих обязанностей из-за повреждений в результате военных действий.

Также нормы законодательства приводятся в соответствие с законодательством, регулирующим случаи применения оружия и других силовых действий, которые могут повлечь за собой гибель человека. В первую очередь, это применение мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур.

Депутаты отмечают, что четкий запрет изъятия анатомических материалов у погибших в результате боевых или других силовых действий имеет целью предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве, фейкам и вражеской пропаганде.

Такие проявления информационно войны наносят вред положительному восприятию добровольного донорства органов, а это в свою очередь – сможет затормозить развитие такого жизнеспособного метода лечения как трансплантация.

Также проектом закона предусматривается введение и закрепление статуса Национального трансплантологического комитета. Введение такого органа позволит упорядочить и координировать деятельность в области трансплантации органов, тканей и клеток на национальном уровне.

Кроме того, вводится статус экстренной трансплантации (по медицинским показаниям), как оценка неотложности потребности в трансплантации по совокупности медицинских показателей, устанавливаемых по заключению консилиума врачей учреждения здравоохранения и поможет надлежащим образом обеспечить потребность в органах пациентов, нуждающихся в трансплантации.

Включение трансплантации по принципу «домино» позволит производить сложные операции, включающие пересадку органа от одного пациента к другому в рамках одной процедуры.

Кроме того, законопроект позволяет упорядочить порядок проведения проверок информации о серьезных неблагоприятных случаях и серьезных неблагоприятных реакциях и о подозрениях относительно таких случаев или реакций в сфере трансплантации органов, тканей и клеток, жалоб или обращений учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь методом трансплантации, по присвоению статуса экстренной трансплантации реципиентам, определение пригодности анатомических материалов для трансплантации, извлечения анатомических материалов

Также в законе о трансплантации существует фактический запрет детям стать донором гемопоэтических стволовых клеток. Однако, как указывают депутаты, иногда это единственная возможность спасения жизни человека, нуждающегося в пересмотре соответствующих положений.

Соответственно, предлагается установить, что живым донором гемопоэтических стволовых клеток может быть также лицо до 18 лет при условии, что привлечение совершеннолетнего дееспособного совместного донора невозможно в срок необходимый для лечения реципиента, установленного консилиумом врачей.

Автор: Наталя Мамченко

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